Nghệ An: Các điểm du lịch sẵn sàng trong trạng thái ‘bình thường mới’

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An phấn đấu trong năm nay đón và phục vụ 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 91% so với năm 2021, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế, tăng 107% so với thực hiện năm 2021.