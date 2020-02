Nghệ An: Các nhà thuốc vẫn tiếp tục treo biển 'hết khẩu trang'

"Việc khan hiếm khẩu trang là có thật và là tình trạng chung của cả nước, không riêng gì địa bàn Nghệ An. Nguyên nhân là do thời điểm trước Tết, nhiều cửa hàng nhập hàng về có giới hạn. Trong khi đó, trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra diễn biến phức tạp trong những ngày qua, nhu cầu mua khẩu trang của người dân tăng cao nên nhiều cửa hàng tạm thời hết hàng.



Theo thông tin, hiện các nhà sản xuất đã hoạt động trở lại nên chỉ một thời gian ngắn nữa, khẩu trang sẽ cung ứng đủ cho nhu cầu của người dân. Do vậy, người dân yên tâm, không nên quá lo lắng”.