Nghệ An: Các trường học đồng loạt tăng tốc chuẩn bị cho năm học mới

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Dù đây là năm học đầu tiên được triển khai trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp, nhưng công tác chuẩn bị vẫn được các địa phương và các nhà trường nỗ lực thực hiện để không ảnh hưởng đến việc dạy và học của các nhà trường.