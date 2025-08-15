Nghệ An: Các trường học đồng loạt tăng tốc chuẩn bị cho năm học mới

Bước vào năm học mới, Trường THCS Lý Nhật Quang (xã Đô Lương) đã chuyển về địa điểm mới trên diện tích hơn 2ha, nằm ở ngay trung tâm hành chính của xã. Đây là công trình được huyện Đô Lương (cũ) thực hiện trong 2 năm với tổng giá trị đầu tư là gần 70 tỷ đồng. Trước ngày thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công trình đã được huyện trao lại cho nhà trường. Ngôi trường khang trang, hiện đại đạt chuẩn quốc gia là mơ ước nhiều năm nay của người dân xã nhà. Ảnh: Mỹ Hà Tòa nhà đa năng sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của thầy và trò Trường THCS Lý Nhật Quang. Ảnh: Mỹ Hà Để kịp đón học sinh tựu trường, từ cuối tháng 7 toàn bộ giáo viên, phụ huynh của Trường THCS Đô Lương và chính quyền địa phương đã sớm có mặt ở trường để vận chuyển đồ dùng, thiết bị dạy học sang địa điểm mới. Ảnh: Mỹ Hà Trường mới với 20 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng từ Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc... sẽ giúp học sinh xã nhà được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Mỹ Hà Trường mới, phòng học mới với trang thiết bị dạy học được đầu tư đầy đủ đem đến niềm vui cho các giáo viên và học sinh trong những ngày đầu năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà Công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được giáo viên nhà trường thực hiện khẩn trương. Thầy giáo Nguyễn Thái Quang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi thực sự may mắn vì được chính quyền địa phương tạo điều kiện, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Trường THCS Lý Nhật Quang tiếp tục nỗ lực, vươn lên, giữ vững vị trí tốp đầu về chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà Từ năm học này, tình trạng học luân phiên và học vào thứ Bảy, Chủ nhật ở Trường Tiểu học Trường Thi (phường Trường Vinh) sẽ kết thúc. Niềm vui có được, sau khi 13 phòng học mới do chính quyền phường Trường Thi (cũ) làm chủ đầu tư đã kịp hoàn thành để nhà trường đưa vào sử dụng. Qua đó, đã giải quyết được bài toán thiếu phòng học đã kéo dài gần 10 năm nay của trường, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh trên địa bàn. Ảnh: Mỹ Hà Chuẩn bị cho năm học mới, từ đầu tháng 8 đến nay, Trường Tiểu học Trường Thi đã tổ chức nhiều chuyên đề để tập huấn cho các giáo viên. Trong sáng 14/8, chuyên đề tập huấn Ứng dụng AI vào thiết kế bài dạy nhận được sự quan tâm của rất nhiều giáo viên. Qua nắm bắt ban đầu, nhiều giáo viên cho biết, việc ứng dụng AI giúp giáo viên thuận lợi hơn trong thiết kế bài học, rút ngắn thời gian chuẩn bị và thiết kế được nhiều bài giảng hấp dẫn, sinh động. Ảnh: Mỹ Hà Sau kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng, không khí học tập nghiêm túc đã trở lại với các giáo viên của Trường Tiểu học Trường Thi. Tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà Dự kiến ngày 25/8, học sinh toàn tỉnh Nghệ An sẽ tựu trường. Trước ngày các em nhập học việc chuẩn bị các điều kiện về sách giáo khoa, đồng phục học sinh và sắp xếp, bố trí lớp đã hoàn thành. Ảnh: Mỹ Hà Nhiều năm nay, Trường Tiểu học Trường Thi là ngôi trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhất của thành phố Vinh (cũ). Để đáp ứng yêu cầu dạy và học, thời gian qua, thành phố Vinh đã đầu tư gần 60 tỷ đồng để xây dựng thêm các phòng học và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường. Trước thềm năm học mới, cô giáo Hoàng Thị Hoa Lý - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi rất vui vì trường đã đủ phòng học cho 37 lớp. Tuy nhiên, hiện nay một số hạng mục khác của nhà trường chưa hoàn thành, một số phòng học chưa trang bị đủ thiết bị... và có thể sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức dạy học trong năm học mới. Vì thế, mong muốn hiện nay của trường đó là các đơn vị gấp rút thi công những hạng mục quan trọng. Bên cạnh đó, cần có giải pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh khi năm học mới bắt đầu. Ảnh: Mỹ Hà Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn toàn tỉnh hàng chục công trình trường học vẫn đang xây dựng dở dang. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các nhà trường, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt để đốc thúc các nhà thầu hoàn thành các công trình. Trong ảnh: Trường PT DTBT Tiểu học Nga My dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm học này. Ông Lô Thanh Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Nga My cho biết: Ngôi trường được bàn giao sau khi thành lập xã Nga My (mới) và đang được xã tiếp tục đầu tư một số hạng mục để tạo thuận lợi cho thầy và trò thực hiện mô hình trường bán trú. Ảnh: Mỹ Hà Mưa lũ và bối cảnh mới ảnh hưởng khá nhiều đến các nhà trường trong năm học mới. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và cố gắng, công tác chuẩn bị vẫn được các nhà trường thực hiện khẩn trương. Trong ảnh: Sau lũ, Trường PT DTBT THCS Nhôn Mai đang gấp rút để đổ bê tông đường lên trường, làm thêm mái tôn, lắp 8/8 tivi 65 inch cho 8 lớp, lắp giường mới, hệ thống lọc nước, giếng khoan... cho học sinh bán trú. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường PTDTBT THCS Nhôn Mai đã sẵn sàng đón học sinh đến trường cho năm học 2025-2026. Hy vọng năm học mới thật nhiều năng lượng, bình an, học sinh chăm ngoan, học tốt. Ảnh: NTCC
