Nghệ An cách ly người đàn ông từng tiếp xúc với chồng của bệnh nhân dương tính với virus Corona

Chiều 12/2, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An đang thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị triệu chứng cho 1 bệnh nhân nghi mắc virus Corona. Đó là anh Phan Văn Thành (36 tuổi), ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn.

Lãnh đạo Sở y tế Nghệ An thăm bệnh nhân Phan Văn Thành đang cách ly. Ảnh: Thanh Hoa. Theo thông tin khai báo dịch tễ, ngày 29/1, anh Thành có tiếp xúc với chồng của một bệnh nhân dương tính với virus Corona tại Vĩnh Phúc. Hiện tại người này đang nằm ở viện cách ly, theo dõi và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona.



Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Nghệ An đến nhà bệnh nhân Phan Văn Thành. Ảnh: Thanh Hoa

Đến ngày 7/2, anh Thành xuất hiện các triệu chứng như ho, đau tức ngực, rát họng, sổ mũi. Chiều tối 11/2, anh Thành nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc để điều trị và được đưa vào khu cách ly của Khoa Nhiệt đới. 2 giờ sáng 12/2, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Thành được chuyển ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Trao đổi, nắm thông tin từ vợ anh Phan Văn Thành. Ảnh: Thanh Hoa

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã báo cáo kịp thời cho đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Hoa Trong sáng 12/2, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An đã về làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn, Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn và đến nhà bệnh nhân Phan Văn Thành. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Nghệ An đã yêu cầu huyện Nghĩa Đàn thống kê số người tiếp xúc gần với bệnh nhân Thành; thực hiện tuyên truyền về bệnh cho người nhà của bệnh nhân Thành và động viên, khuyến cáo những người tiếp xúc gần với bệnh nhân không đi lại nhiều trong thời gian này, thực hiện đeo khẩu trang phòng bệnh. Thống kê ban đầu có 14 người tiếp xúc gần cùng bệnh nhân Thành.

Làm việc với Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn). Ảnh: Thanh Hoa Trong buổi chiều nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp làm việc, kiểm tra công tác cách ly, điều trị cho bệnh nhân Thành tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc; nhắc nhở bệnh viện không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc đang thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi và điều trị triệu chứng theo đúng phương án phòng, chống dịch bệnh mà tỉnh đề ra.

Dự kiến, trong chiều mai (13/2), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ có kết quả xét nghiệm bệnh nhân này. "Trong trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính, chúng tôi sẽ yêu cầu Viện thực hiện xét nghiệm thêm một lần nữa, bởi đây là trường hợp tiếp xúc gần với người mắc nCoV. Khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi thông tin", ông Chỉnh nói.