Kinh tế Nghệ An cấm biển từ 15 giờ ngày 30/8 Nghệ An cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ ngày 30/8. Các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 15 giờ ngày 30/8.

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, Hồi 04 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có mưa dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, sáng ngày 30/8, tại Công điện số 32/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Nhiều tàu, thuyền của ngư dân phường Quỳnh Mai đã vào nơi neo đậu, tránh trú. Ảnh tư liệu: T.P

Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 15 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2025.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.