Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ trưa nay 24/9

Phú Hương 24/09/2025 11:09

Sáng 24/9, Nghệ An ban hành công điện khẩn số 36 về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 9. Lệnh cấm biển được thực hiện từ 12h trưa 24/9.

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 07 giờ ngày 24/9/2025, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Từ trưa 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động mạnh.

don-bien-phong-quynh-phuong-cung-da-huy-dong-luc-luong-den-cac-dia-ban-tuyen-truyen-keu-goi-tau-thuyen-vao-tranh-tru-bao-phoi-hop-sap-xep-tau-thuyen-neo-dau-dam-bao-an-toan.-anh-anh-bach.jpg
Lực lượng quân đội giúp dân đưa tàu thuyền vào tránh trú trong cơn bão số 3. Ảnh tư liệu

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương: Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 12 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 14 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2025.

Đồng thời, sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

