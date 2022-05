Nghệ An: Cần 'hâm nóng' lại toàn bộ hoạt động y tế cơ sở

Chiều 6/5, Sở Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động y tế cơ sở năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị y tế tuyến tỉnh; các phòng chuyên môn của Sở Y tế; trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa tuyến huyện; trưởng các trạm y tế xã, phường, thị trấn; VNPT Nghệ An và Viettel Nghệ An. Ảnh: Thành Chung