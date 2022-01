Nghệ An cần làm gì để tạo nguồn thu bền vững từ hoạt động xuất, nhập khẩu?

(Baonghean.vn)- Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XV một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An, từ năm 2022, hàng năm ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Nghệ An không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Nghệ An sẽ làm gì để tận dụng cơ chế, chính sách trên?