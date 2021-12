Nghệ An cần thấy rõ trách nhiệm cao cả của mình để thực hiện mong ước của Bác Hồ *

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh Thành Duy.

Sáng 12/12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961- 8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc -Ủy viên Bộ Chính trị-Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lễ kỷ niệm:

Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.



Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, MTTQ Việt Nam!

Thưa quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, trong không khí xúc động, tự hào, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí của tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 và Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi rất vui mừng được về thăm lại mảnh đất “quê hương nghĩa trọng tình cao” của Người. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An – quê Bác, tới các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bác đại diện dòng họ bên nội, bên ngoại của Bác Hồ, cùng toàn thể nhân dân xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) nói riêng những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Đào Tuấn Thưa đồng bào, đồng chí!



Chúng ta đều biết Nghệ An xưa nay là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng. Từ bao đời nay, người dân xứ Nghệ và Nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục trước những cường quyền, bạo lực, thiên tai; luôn nâng cao tinh thần trượng nghĩa, cứu nước, cứu dân.

Trải qua hơn 990 năm danh xưng Nghệ An, vùng đất này khẳng định vị thế quan trọng, trường tồn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Xứ Nghệ cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt của nước ta, nơi đây đã sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng của dân tộc, có đóng góp to lớn cho non sông đất nước, cùng biết bao những bậc hiền tài, đại khoa, sĩ phu yêu nước, cốt cách thanh cao, trí tuệ uyên thâm, luôn được người đời trọng phục, ngưỡng mộ.

Đặc biệt, trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, trước sự thống trị của thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước, Nhân dân ta đã bao phen quật cường nổi dậy, giành lại độc lập - tự do nhưng đều bị đàn áp khốc liệt. Nhưng người dân ai cũng có niềm tin, ước mong có ngày “Nam Đàn sinh thánh” như lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm xưa. Vào thời điểm đó, chính Nhà yêu ước Phan Bội Châu đã chân thành khuyên những thanh niên có tâm huyết, có trách nhiệm với vận mệnh với đất nước, hãy đi theo lời của Nguyễn Ái Quốc để hoạt động cách mạng cứu nước. Cụ Phan Bội Châu đã khẳng định: "Thánh Nam Đàn là ông Nguyễn Ái Quốc".

Thưa đồng bào, đồng chí !

Với niềm tự hào to lớn đó, vùng đất Nghệ An - một dãy liền núi, liền sông của đất nước Việt Nam - nơi cắt rốn chôn rau, nuôi dưỡng cậu bé Nguyễn Sinh Cung thuở ấu thơ cùng những tình cảm yêu thương, sự giáo dục chu đáo của gia đình, cùng truyền thống đoàn kết, yêu nước, hiếu học, tương thân tương ái của dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân, dòng họ Hà và người dân xứ Nghệ đã góp phần quan trọng trong việc hình thành tư tưởng, tâm hồn, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này, như đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định: "Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông, đất nước ta đã sinh ra Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông, đất nước ta".

Từ những năm tháng ra đi tìm đường cứu nước cho đến suốt cả cuộc đời phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân, quê hương lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đất nước Việt Nam trân quý. Trong đó, có vùng quê thân thiết Làng Sen, làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chính là cội nguồn, của những tìm cảm thiêng liêng đối với quê hương, đất nước, lý tưởng cách mạng, quyết chí đấu tranh, khát vọng giải phóng dân tộc trong con người Hồ Chí Minh vĩ đại.

Suốt cuộc đời làm cách mạng, Bác đã vì trọng nghĩa nước mà gác lại tình nhà, xa quê nhà, dẫu biết tình nhà, quê cha, đất mẹ biết bao sâu nặng, vẫn luôn canh cánh trong tim: “Xa nhà đã mấy mươi niên/đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con”.

Sau khi nước nhà giành độc lập, dù bận trăm công nghìn việc, Bác cũng luôn hướng lòng mình, dành những tình cảm nồng hậu cho quê hương và người dân xứ Nghệ. Xa quê từ năm 1906 đến khi trở thành người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Bác Hồ chỉ về thăm quê được 2 lần nhưng Bác vẫn gửi trọn vẹn nỗi nhớ, niềm thương qua những bức thư, bài viết gửi về quê nhà; những lần nói chuyện trực tiếp với cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Qua 2 lần về thăm quê hương, những lần nói chuyện, những bức thư, Người bày tỏ kỳ vọng, thiết tha, cùng với những lời căn dặn ân cần với cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, lần về thăm quê thứ hai, Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, đảng viên cần khuyến khích Nhân dân góp phần xây dựng, góp ý kiến về việc chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, giữ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân ngày càng thêm mật thiết. Nghệ An cần tăng cường khôi phục, phát triển kinh tế, hết sức chăm lo đời sống Nhân dân. Điều mong mỏi thiết tha của Bác là đồng bào, cán bộ cần có quyết tâm, phấn đấu xây dựng tỉnh ta thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Làm được như thế, tỉnh ta góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Có thể nói, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương mãi mãi in đậm trong tâm trí, là di sản tinh thần vô giá, nguồn cổ vũ động viên của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Nghệ An nỗ lực, phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong năm 2021, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trọng thể tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm Người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - chính là một lần nữa thể hiện sâu sắc lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu của đồng bào, chiến sỹ cả nước nói chung, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng. Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta cũng mãi mãi ghi nhớ những công lao to lớn, sự ủng hộ tinh thần của gia đình, các dòng họ bên nội, bên ngoại của Người đã sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đặc biệt, cả gia đình của Bác Hồ đã dành trọn cả cuộc đời để cống hiến, hy sinh cho Nhân dân, đất nước, không để lại một chút riêng tư nào cho bản thân mình.

Thưa đồng bào, đồng chí !

Chúng ta kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai vào dịp tròn 1 năm tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và gần 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tôi vui mừng được biết, trong năm qua, các đồng chí đã rất tích cực, khẩn trương, xây dựng, triển khai chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội. Mặc dù bị tác động nghiêm trọng của dịch bệnh, nhưng trong năm 2021, kinh tế Nghệ An vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 6,2%; thu ngân sách đạt khá; văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; nội bộ đoàn kết, thống nhất; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem một số hiện vật tại Di tích nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ hôm nay, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An thực hiện những nội dung sau:

Thứ nhất, vinh dự và tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nghệ An cần phải thấy rõ trách nhiệm cao cả của mình để thực hiện những điều Người đã mong mỏi lúc sinh thời. Vì vậy, với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên Nghệ An chúng ta cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, để làm nên một “kỳ tích sông Lam” mà cả nước đang mong đợi.

Thứ hai, Nghệ An được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 26 để phát triển trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung bộ. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 36 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt, trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tôi đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục chủ động, tích cực, phối hợp với Bộ, Ban, ngành Trung ương để đưa Nghị quyết trên vào cuộc sống, vì sự phát triển của tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Thứ ba, cùng với việc phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thấm nhuần sâu sắc quan điểm: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi của Đảng ta, cần quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh của văn hóa con người xứ Nghệ. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những địa chỉ đỏ, nhằm giữ gìn và phát huy những di sản Hồ Chí Minh trên chính quê hương của người, để giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, nhất là thế hệ con cháu hiện nay và mai sau.

Thưa đồng bào và đồng chí !

Kỷ niệm kỷ 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ hai và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện đồng lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương để chúng ta học tập và noi theo. Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước tin tưởng rằng, phát huy những thành quả to lớn đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của phía Bắc, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, như Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.