Nghệ An: Căng mình tiếp sức cho lực lượng trực chốt trong nắng nóng

Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thành phố Vinh đã lập 13 chốt kiểm soát phương tiện ra vào tại các cửa ngõ, ngoài ra còn có hàng chục chốt nhỏ trên địa bàn các phường, xã. Do Nghệ An đang bước vào đợt cao điểm của nắng nóng nên các lực lượng trực chốt rất vất vả khi thực hiện nhiệm vụ dưới cái nắng 40 độ. Ảnh: Quang An