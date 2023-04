Nghệ An: Cảnh báo cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong Báo cáo tình hình thực hiện thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành hành Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

(Baonghean.vn)- Từ ngày 21-24/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An tổ chức hành trình về nguồn, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.