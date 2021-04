Nghệ An: Cảnh báo hóa đơn tiền điện tăng cao mùa nắng nóng

Theo số liệu từ Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Nghệ An, do thời tiết bắt đầu nắng nóng nên sản lượng tiêu thụ điện của khách hàng trên địa bàn tỉnh vào các ngày giữa tháng 4 bắt đầu có dấu hiệu tăng dần, từ đầu tháng 4/2021 đến nay mức tiêu thụ bình quân là 11,25 triệu kWh/ngày, cao hơn mức tiêu thụ cùng kỳ năm 2020 là 9,07 triệu kWh/ngày. Theo uớc tính lượng điện bình quân ngày của cả tháng 4/2021 đạt 11,3 triệu kWh/ngày, tăng 24% so với sản lượng điện bình quân tháng 4/2020 và cao hơn ngày bình quân tiêu thụ của tháng 3/2021 là 10,05 triệu kWh/ngày.

Công nhân Điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa trực tiếp hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng. Công ty Điện lực Nghệ An dự báo, do thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng lên nên sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng cao vào các tháng 5,6,7,8, theo đó tiền điện của khách hàng cũng có thể tăng đột biến. Trước thực trạng đó, hiện nay Công ty Điện lực Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Công khai minh bạch trong công tác ghi chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền điện.



Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chủ động triển khai công tác truyền thông mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến khách hàng chủ động điều tiết phụ tải và có giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Khuyến nghị khách hàng tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, áp dụng các giải pháp tiết kiện điện triệt để trong sinh hoạt cũng như trong các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, điều hòa nhiệt độ làm mát chỉ đặt từ 26oC trở lên…

Đặc biệt, hãy tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm túc các quy định về tổ chức kiểm tra, phúc tra ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng có sản lượng tăng, giảm bất thường từ 30% trở lên; kiểm soát chặt chẽ công tác ghi chỉ số, phát hành hóa đơn tiền điện, không để xảy ra các sai sót đáng tiếc do lỗi chủ quan; tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao trong vòng 24 giờ; tăng cường hướng dẫn khách hàng chủ động tra cứu, sử dụng công cụ ước tính điện năng sử dụng...

Công nhân Điện lực Nghi Lộc trực tiếp tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Để nâng cao độ chính xác trong hệ thống đo đếm điện năng, Công ty đã thường xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng để phát hiện xử lý, thay thế kịp thời các thiết bị đo đếm có khả năng hư hỏng. Song song đó, Công ty cũng đang đẩy mạnh triển khai lắp đặt đồng bộ khối lượng lớn công tơ điện tử và hệ thống đo xa để thay thế dần công tơ cơ khí nhằm hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, giảm nguy cơ sai sót, nhầm lẫn trong quá trình ghi chỉ số, từ đó công tác tính hóa đơn tiền điện được thực hiện kịp thời và mang lại sự hài lòng cho khách hàng sử dụng điện.

Mùa nắng nóng năm 2021 đã đến, đặc biệt trong những tháng này sẽ diễn ra các ngày lễ lớn nên nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt cũng như sản xuất, kinh doanh của khách hàng cũng tăng lên, việc tiền điện tăng nhiều so với thời điểm khác trong năm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, những gia đình nếu có mức tiền điện tăng bất thường, khách hàng cần kiểm tra lại tình hình sử dụng điện trong tháng của gia đình xem có gì bất thường hay không, kiểm tra các thiết bị sử dụng có bị chạm chập tại vị trí nào không…

Khách hàng có thể gọi điện đến tổng đài 19006769 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết hoặc có thể liên lạc với Điện lực quản lý địa bàn để được giải đáp.