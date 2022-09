Nghệ An: Cảnh báo mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, từ ngày hôm qua (22/9) đến 15 giờ chiều 23/9, địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận phía Nam tỉnh đã có tổng lượng mưa đo được là 150 mm.

Dự báo đêm nay (23/9 cho đến sáng ngày 25/9), khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, vùng ven biển có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa trên khu vực phổ biến: ở phía Bắc Nghệ An và Thanh Hóa từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm; ở các huyện, thành, thị phía Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 250 mm.

Ở Nghệ An, đêm nay và ngày mai 24/9 có nơi mưa vừa, mưa to, vùng ven biển có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa trên khu vực phổ biến vùng núi là 50-100 mm, có nơi trên 120 mm; ở trung du và đồng bằng từ 100-200 mm, có nơi như thành phố Vinh, Nam Đàn, TX. Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương trên 250 mm. Vì vậy người dân cần chú ý khơi thông đường cống thoát, xử lý nước, các điểm thường bị ách tắc.

Theo thạc sĩ Tăng Văn An - Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa được tăng cường kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới có trục lên phía Bắc; trên cao áp cao cận nhiệt đới cận về phía Tây hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực Nghệ An. Trong 72 giờ tới, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông sau đó mưa giảm dần. Hình thái thời tiết này được cảnh báo cấp độ rủi ro từ 1-2 do thiên tai do mưa lớn, lốc và sét, gió giật mạnh.