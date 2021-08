Nghệ An: Cảnh báo tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Nguy cơ mất an toàn



Về các huyện Anh Sơn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn,... không khó để chứng kiến thực tế vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Người dân thuộc địa bàn các thôn xóm, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp trồng keo lâu năm và cây mới trồng trong hành lang an toàn lưới điện cao áp. Ngoài các trường hợp vi phạm nhiều năm chưa được xử lý, năm 2021, phát sinh thêm 03 vụ vi phạm hành lang đường dây 110kV trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai, TP. Vinh và thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. Và 1 vụ vi phạm hành lang đường dây 35kV tại Nhà máy luyện gang Kế Đạt Nghệ An.

Người dân ở xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn xây dựng vi phạm hành lang an toàn nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: TH Ở huyện Anh Sơn, nếu như các xã Lạng Sơn, Khai Sơn, Phúc Sơn, phổ biến vẫn là tình trạng người dân trồng cây và khai thác cây trong hành lang đường dây vi phạm khoảng cách; thì ở các xã Hoa Sơn, Thạch Sơn, Đỉnh Sơn, người dân đổ đất đá, tập kết vật liệu, san lấp mặt bằng làm giảm khoảng cách pha - đất so với thiết kế ban đầu của đường dây, không đảm bảo an toàn, lắp đặt biển quảng cáo gần hành lang đường dây. Một số trường hợp sử dụng các phương tiện cơ giới thi công dưới đường dây, đào ao, làm vườn nhà vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, nguy cơ trúc đổ cột, mưa bão sẽ sạt lở… đe dọa nguy cơ tai nạn về người và sự cố lưới điện.



Mặc dù UBND huyện đã ban hành văn bản, chỉ đạo địa bàn xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm nhưng một số điểm vi phạm do lịch sử để lại khó giải quyết. Cần nhất là công tác tuyên truyền vận động để người dân nâng cao nhận thức, không trồng cây, xây nhà, ốt quán vi phạm hành lang, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng vào cuộc một cách triệt để, đồng loạt tạo phong trào, hiệu ứng thì mới xử lý đột phá được. Ông Ngô Thế Lữ - Giám đốc Điện lực Anh Sơn Công nhân Điện lực Anh Sơn chặt tỉa cây xanh, giải tỏa hành lang an toàn lưới điện. Ảnh TH Hiện nay Công ty Điện lực Nghệ An quản lý vận hành trên 6.500 km đường dây 110 kV, gần 4.000 km đường dây 35 kV, gần 600 km đường dây 22 kV, gần 1.300 km đường dây 10 kV, cùng với trên 16.500 km đường dây hạ thế, trong đó phần lớn đường dây trung thế đi qua địa bàn rừng núi, địa hình chia cắt, trình độ dân trí thấp nên rất khó khăn trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cho người dân, quản lý vận hành lưới điện cũng như xử lý khi có sự cố xảy ra. Từ những năm 2019 trở về trước tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên hoặc chất lượng điện thiếu ổn định tại các huyện vùng cao như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn. Nguyên nhân chính do người dân trồng cây vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp. Phương tiện thi công làm đường giao thông trong hành lang đường dây 971E15.4 tại xã Yên Sơn, Đô Lương. Ảnh: TH Theo tổng hợp, hiện có 62 điểm Công trình, nhà ở vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp cần phải xử lý; dự kiến trong năm 2021 sẽ xử lý được 48/62 điểm vi phạm qua việc cải tạo lưới điện. Theo ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, mặc dù Công ty đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, pháp luật nhà nước về bảo vệ hành lang ATLĐCA, nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân và an toàn cho lưới điện nhưng vẫn còn một số người dân, đơn vị, tổ chức chưa có ý thức trong công tác bảo vệ công trình lưới điện cao áp, dẫn đến phát sinh vi phạm, gây tai nạn cho người và sự cố lưới điện. Vẫn còn tình trạng các nhà thầu xây dựng trong và ngoài khu công nghiệp lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; người dân xây dựng, cơi nới nhà cửa bên dưới hành lang an toàn lưới điện cao áp không có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận, không phối hợp ngành điện để được hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp an toàn điện.



Cần tăng cường phối hợp xử lý



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện bằng nhiều hình thức trực quan như: tuyên truyền bằng loa máy, phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề, ký cam kết không trồng cây, xây nhà trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương, công an, kiểm lâm, và các địa phương liên quan xử lý kịp thời, dứt điểm những trường hợp vi phạm.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với địa phương và các ngành liên quan, ngành điện xử lý các vụ vi phạm; Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn. Đến nay trên địa bàn các huyện vùng cao như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp việc mất điện thường xuyên; cung cấp điện thiếu ổn định do sự cố đường dây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, một số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện lưới 110kV, 220kV vẫn còn phát sinh.

Kiểm tra lưới điện ở Anh Sơn. Ảnh TH “Vẫn còn tình trạng các hộ dân tự ý chuyển đổi sản xuất từ trồng cây nông nghiệp sang trồng cây lâu năm trong và ngoài hành lang, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Nhận thức của người dân về việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện còn thấp, yêu cầu đền bù với đơn giá quá cao. Trong khi đó, chính quyền và các cơ quan ban ngành cấp huyện ủng hộ ngành Điện trong bảo vệ hành lang lưới điện, nhưng có một số xã chưa phối hợp sâu sát, dẫn đến công tác Quản lý vận hành hệ thống lưới điện không đảm bảo an toàn. Đây chính là những bất cập mà ngành sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục trong thời gian tới.” Ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Công Thương Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Với chức năng là cơ quan quản lý về lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra thực tế để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục các tồn tại. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều hộ dân chuyển đổi sản xuất từ trồng cây nông nghiệp sang trồng cây lâu năm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Theo Điều 12, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 05/12/2017 của Bộ TNMT thì trường hợp chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm thuộc trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuy nhiên phải đăng ký biến động, đây là nguyên nhân chính còn tồn tại trong công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Việc phát quang, giải tỏa bảo vệ hành lang lưới điện gặp rất nhiều khó khăn chủ yếu do các hộ dân có cây trồng vi phạm hành lang an toàn lưới điện không phối hợp...