Nghệ An: Cấp 250 thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên 'luồng xanh vận tải'

Thực hiện các hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc xây dựng Luồng xanh cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại Sở GTVT Nghệ An đã tiến hành hướng dẫn và làm các thủ tục để cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode), ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải cho các đơn vị, phương tiện có nhu cầu.

Đại úy Nguyễn Đình Anh - Đội CSGT, Công an huyện Nghĩa Đàn làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An cho biết, các phương tiện ngoại tỉnh đi qua địa bàn Nghệ An đều được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định. Trong ảnh là đoàn xe chở chuyên gia từ Hà Nội vào làm việc tại các KCN ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: Tiến Đông Đối tượng được áp dụng việc đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh bao gồm: Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19... có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch; Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch. Cán bộ y tế tại chốt kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An lấy thông tin khai báo của những người đi từ các tỉnh phía Bắc vào. Ảnh: Tiến Đông Theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và của Sở GTVT Nghệ An thì, những đơn vị vận tải, phương tiện nào thuộc đối tượng nằm trong danh mục được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh cần phải truy cập vào địa chỉ trang web www.luongxanh.drvn.gov.vn, sau đó đăng ký email của đơn vị trên trang web nói trên.



Một thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh được Sở GTVT Nghệ An cấp cho phương tiện. Ảnh: Tiến Đông Sau khi đăng ký, phần mềm sẽ gữi mã xác thực về địa chỉ email của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tải về mẫu đơn đăng ký và cập nhật đầy đủ các thông tin về phương tiện cùng đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Nếu doanh nghiệp và phương tiện ở Nghệ An thì hồ sơ sẽ chuyển về cho Sở GTVT Nghệ An xử lý. Tại hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp cũng cần cập nhật các thông tin về địa chỉ xuất phát, địa chỉ kết thúc, lộ trình hoạt động, thời gian cấp phép. Ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Vận tải, Sở GTVT Nghệ An cho biết: Hồ sơ cấp Thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh đều được thực hiện trực tuyến, nếu phương tiện đúng đối tượng sẽ được cấp thẻ hoạt động. Sau khi được chấp thuận thì đơn vị sẽ tự in giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode lên giấy khổ A5, đồng thời đóng dấu treo của đơn vị để dán lên kính phía trước tay lái và in lên giấy A4 để dán thêm lên kính hai bên cửa xe.



Cũng theo ông Hùng, sau khi thực hiện kể từ ngày 19/7 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã cấp Thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh cho 250 phương tiện. Bên cạnh đó, Sở GTVT Nghệ An cũng đã từ chối cấp thẻ cho 249 phương tiện do không thuộc đối tượng ưu tiên hoạt động trên luồng xanh.