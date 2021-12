Nghệ An cấp phép mới cho 106 dự án

Sáng nay (10/12), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc, Cục Đầu tư nước ngoài; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh và Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm công tác xúc tiến và hỗ trợ nhà đầu tư trong nước và nước ngoài”. Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị của Nghệ An.

Tuy nhiên, so với tiềm năng và lợi thế của địa phương việc thu hút các nhà đầu tư lớn về Nghệ An vẫn còn đang gặp nhiều trở ngại khó khăn, hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Hiện nay, nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn đã đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Nghệ An như Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang, Tập đoàn APEC, Tập đoàn Huali, Tập đoàn Mobifone, Tập đoàn Zuru, Tập đoàn Viettel, Công ty CP Đầu tư Vinh Central, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn AEON Mall... Đó là kết quả của quá trình nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư của chính quyền các cấp, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 30/11/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 106 dự án và điều chỉnh 118 lượt dự án đầu tư với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 28.072,80 tỷ đồng; tăng 41,33% về số lượng dự án và gấp 2,92 lần về tổng mức đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Bà Huế cũng nhấn mạnh, Nghệ An cũng cần điều chỉnh hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm mang tầm quốc gia, thể hiện tính liên ngành, liên vùng, gắn với thị trường, đối tác đầu tư và dự án cụ thể. Cần chủ động đề xuất các lĩnh vực, dự án quan trọng, tập đoàn lớn cần thu hút đầu tư, từ đó có phương án triển khai, từ nghiên cứu, tiếp cận, hỗ trợ, khảo sát, đến thực hiện các thủ tục đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư.

Bà Huế cũng đánh giá Nghệ An là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, ngoài việc có hạ tầng giao thông, hạ tầng KCN, KKT hoàn thiện. Tuy nhiên, để có những bước đột phá lớn thì Nghệ An cần khẩn trương xây dựng và công bố kế hoạch phục hồi kinh tế, kế hoạch mở cửa bám sát tình hình mới. Kịp thời điều chỉnh những quy định chồng chéo, chưa phù hợp để chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, giúp các nhà đầu tư có được một "môi trường" an toàn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Chủ động nắm bắt, giải quyết các đề xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn về việc mở cửa trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Thường xuyên theo dõi, trao đổi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện để có điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Bà Trần Thị Huế - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dòng vốn FDI đã có sự dịch chuyển nhất định, các nhà đầu tư lớn đã cân nhắc việc dịch chuyển dòng vốn đến các thị trường an toàn để phân tán rủi ro, trong đó có khu vực châu Á. Nếu dòng vốn này dịch chuyển thì Việt Nam cũng sẽ là một trong các nước được hưởng lợi.

Cải thiện chỉ số DDCI

Một trong những vấn đề quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thu hút đầu tư chính là nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh so với các địa phương khác. Theo nhiều chuyên gia, để nâng cao được chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thì trước hết cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI).

Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh cho rằng: Chỉ số DDCI là phép đo lường chất lượng quản trị địa phương, tác động lớn đến việc cải thiện chỉ số PCI. Chính vì thế, cần phải xây dựng được hệ thống đánh giá từ bên trong (đánh giá tổ chức, đánh giá cán bộ), và đánh giá bên ngoài (đo lường tính hiệu quả). Phải xây dựng được thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của các sở, ngành. Lấy ý kiến cảm nhận, đánh giá của người dân đối với cơ quan Nhà nước thông qua các hoạt động giao dịch, tương tác, giải trình...

Phối cảnh tổng thể Dự án KCN Hemaraj. Ảnh: tư liệu BNA

Ông Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng.