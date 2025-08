Kinh tế Nghệ An cấp thiết khắc phục hạ tầng giao thông sau lũ dữ Hậu quả của trận lũ quét ngày 22/7 khiến 7 xã biên giới của Nghệ An thiệt hại nặng nề, hàng chục bản làng bị cô lập. Riêng xã Nhôn Mai có 5 cây cầu bị lũ cuốn trôi và Quốc lộ 16 bị đứt gãy, lực lượng chức năng đang ra sức khắc phục, ưu tiên đảm bảo thông đường sớm nhất.

Tiếp cận bản làng bị cô lập

Từ bản Phà Khảo, thuộc xã Mai Sơn cũ, nay là xã Nhôn Mai, sau 6 giờ lội bộ băng qua các điểm sạt lở đầy bùn đất trên Quốc lộ 16, ông Già Chống Hờ vẫn chưa đến được bản Huồi Cọ để viếng người thân vừa mất.

Ông Già Chống Hờ bày tỏ, “biết là nguy hiểm, nhưng không đi không được vì có người nhà mất nên phải mạo hiểm thôi.”

Người dân phải băng núi và vượt qua nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 16 để đi nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Nguyễn Nam

Cũng trên tuyến đường này, do đường bị đứt gãy và lương thực cạn kiệt sau nhiều ngày cô lập, anh Và Pá Pó cùng nhóm thanh niên bản Nhôn Mai buộc phải mạo hiểm đi bộ cắt rừng trong nhiều giờ để đến khu vực bản Xói Voi nhận hàng cứu trợ. Anh Và Pá Pó nói, “rất khó khăn, không thể vận chuyển được gì hết. Đi tay không còn khó, nói gì đến cõng hàng hóa lại càng vất vả.”

Dọc sông Nậm Nơn từ xã Mỹ Lý lên đến Nhôn Mai, rất nhiều bản làng bị cơn lũ đêm 22/7 tàn phá. Hiện tại, hàng trăm hộ dân đang phải dựng lán tạm để ở qua ngày.

Sau nhiều giờ đi bộ, Già Chống Hờ (bên phải) vẫn chưa đến nơi để viếng được người thân đã mất. Ảnh: Nguyễn Nam

Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, đến ngày 29/7, các bản bị cô lập chỉ mới có lực lượng cán bộ xã, Bộ đội Biên phòng và Công an xã mới có thể tiếp cận được. Bởi sạt lở nguy hiểm, đường bị đứt gãy, cuốn trôi, để đến được các bản bị cô lập, các lực lượng phải lội bùn, đi bộ 5-10 tiếng đồng hồ mới đến được với người dân.

Nỗ lực khắc phục hệ thống giao thông đường bộ

Đã 9 ngày trôi qua kể từ trận lũ quét, các đơn vị quản lý đường bộ vẫn đang nỗ lực khắc phục giao thông bước 1. Tuy nhiên, hậu quả mà cơn lũ để lại là vô cùng lớn: 662 điểm sạt lở nghiêm trọng với hàng trăm ngàn mét khối đất đá vùi lấp các tuyến đường khu vực biên giới Nghệ An. Đặc biệt, 16 điểm đứt gãy đã gây ách tắc và chia cắt tại 7 xã biên giới Việt - Lào, ước tính thiệt hại lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng giúp người dân bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai dựng lán tạm để ở. Ảnh: Hoài Thu

Tại xã Nhôn Mai, Chủ tịch UBND xã Lê Hồng Thái cho biết, thiệt hại về hạ tầng sau lũ của địa bàn xã ước tính hơn 530 tỷ đồng. Ngoài 5 cây cầu cứng bị cuốn trôi, thì hệ thống Quốc lộ 16 và các đường liên thôn bản cũng hư hại nghiêm trọng. Ví như đoạn Quốc lộ 16 qua bản Xói Voi bị đứt gãy hoàn toàn. Đường hai đầu cầu Huồi Tố 2 cũng bị trôi hoàn toàn. Đường nối Quốc lộ 16 di bản Na hư hỏng nặng. Đường giao thông từ bản Na Hỷ đi bản Phá Mựt nền mặt đường trôi nhiều đoạn. Thiệt hại mái taluy âm khu vực dân sinh bản Huồi Xả, Huồi Tố 1, Huồi Tố 2 ước tính khoảng 46 tỷ đồng…

Các đơn vị quản lý đường bộ vẫn tốc lực thông xe trên Quốc lộ 16. Ảnh: Nguyễn Nam

Ông Ngô Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công ty Quản lý đường bộ Trung Tín cho biết: "Hiện tại, tình hình thiệt hại, hư hỏng các tuyến đường ở Nhôn Mai cũng như các xã khác rất phức tạp, nên chúng tôi cứ làm dần vào, đến khi nào thông tuyến mới thôi”.

Hiện nay, song song với công tác cứu trợ đồng bào các bản bị cô lập, chính quyền và lực lượng chức năng ở Nhôn Mai cũng đang bắt tay vào khắc phục sạt lở, thông đường bộ đến các bản.

Ông Hoàng Quốc Trường - Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An cho biết, do thiệt hại quá lớn, đơn vị đang huy động tổng lực toàn bộ các đơn vị quản lý đường bộ để thông xe bước 1, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Về lâu dài, liên quan đến kiên cố hóa, phải chờ có nguồn vốn mới thực hiện được, từ đó mới có thể hoàn trả hạ tầng như trước đây.

Lực lượng Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng người dân làm cầu tre vào bản Huồi Tố 2. Ảnh: Hoài Thu

Việc khắc phục tạm thời chỉ là giải pháp tình thế. Để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện phát triển bền vững cho vùng Tây Nghệ An, cần có một chiến lược tổng thể và dài hạn, từ việc quy hoạch lại các khu dân cư, xây dựng hệ thống giao thông kiên cố đến việc nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho người dân. Có như vậy mới có thể giảm thiểu tối đa những thiệt hại do lũ lụt gây ra trong tương lai.