Giáo dục Nghệ An cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 4 nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo Việc cắt giảm các thủ tục sẽ tạo thuận lợi cho cá nhân, giảm chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 3282/QĐ – UBND về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo đó, nhiều thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, văn bằng – chứng chỉ, thi và tuyển sinh được đề xuất bãi bỏ hoặc tinh gọn thành phần hồ sơ nhằm tạo thuận lợi cho người dân, giảm chi phí tuân thủ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Học sinh tiểu học khi chuyển trường sẽ bỏ thành phần hồ sơ là học bạ giấy. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thủ tục xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên bãi bỏ thành phần hồ sơ yêu cầu nộp Quyết định thành lập trung tâm nếu thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Lý do bởi thành phần hồ sơ này là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định; có thể khai thác được trên cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã kết nối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Trong lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ, nhiều thủ tục như chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ hay cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc bỏ yêu cầu nộp bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, vì thông tin này đã có thể khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, các mẫu đơn đề nghị cũng được chuẩn hóa, giúp cá nhân dễ dàng thực hiện.

Đối với lĩnh vực thi và tuyển sinh, tỉnh cũng bỏ yêu cầu nộp bản sao giấy khai sinh, học bạ, hoặc bằng tốt nghiệp trong một số thủ tục như đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, học dự bị đại học… Các thông tin này sẽ được tra cứu trực tiếp từ cơ sở dữ liệu giáo dục.

Học sinh Trường PTTH DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Tương tự, trong lĩnh vực giáo dục trung học, thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học sẽ bỏ thành phần hồ sơ là học bạ giấy, thay bằng việc khai thác dữ liệu học tập điện tử.

Các nội dung đơn giản hóa này có hiệu lực ngày từ ngày ký. Việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục nói trên thể hiện nỗ lực của ngành Giáo dục Nghệ An trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Qua đó, nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.