Nghệ An chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 618/SGD&ĐT - CTTT ngày 7/4 về tăng cường các biện pháp phòng,chống xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục.



Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai việc phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và nhìn chung các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện.

Tổ tư vấn tâm lý học đường ở Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: MH

Tuy nhiên, thời gian gần đây tại các huyện các huyện Anh Sơn, Yên Thành, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu... xảy ra các vụ tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường làm nhiều học sinh, trẻ em bị thương vong, gây tổn thất nặng nề về tinh thần, vật chất đối với học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội.

Để đảm bảo an ninh trường học, an toàn tính mạng đối với trẻ em, học sinh (gọi chung là học sinh), Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, an toàn trường học.

Văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: MH

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch, đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Giám đốc Sở cũng yêu cầu các nhà trường cần thực hành nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử; tăng cường và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban an ninh, Tổ tư vấn tâm lý, các tổ chức đoàn thể nhằm phát hiện sớm các mâu thuẫn trong học sinh để tư vấn, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ việc bạo lực trong và ngoài nhà trường đối với học sinh.

Hướng dẫn học sinh phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở Trường THCS Dũng Hợp,Tân Kỳ. Ảnh: MH

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh qua môi trường mạng; Quán triệt, nhắc nhở học sinh không đưa các video, clip có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh, an toàn của nhà trường lên mạng; chấm dứt tình trạng học sinh phát sinh mâu thuẫn trên mạng dẫn đến bạo lực học đường...

Trong trường hợp xảy ra vi phạm, Sở GD&ĐT sẽ hạ bậc thi đua, hoặc không xem xét thi đua đối với các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc không nghiêm túc triển khai thực hiện, để xảy ra nhiều vụ việc tai nạn, thương tích, đuối nước hay các vụ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.