Nghệ An chào đón và luôn đồng hành với các nhà đầu tư Nhật Bản

Quang cảnh phiên thứ hai của hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Sáng 14/1, trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến Nghệ An (Việt Nam) - Gifu (Nhật Bản) hợp tác và phát triển, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Ejiri Nagato - Trưởng phòng Ngoại vụ Văn phòng Chính quyền tỉnh Gifu đồng chủ trì phiên làm việc thứ hai - Gặp gỡ doanh nghiệp.



Tại phiên họp được 2 tỉnh phối hợp tổ chức bằng hình thức trực tuyến, các đại biểu được xem video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An và tỉnh Gifu. Các ý kiến phát biểu từ đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nêu bật bức tranh tổng thể về nền kinh tế, về hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, các xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư cũng như các kinh nghiệm về hợp tác địa phương.

Các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp của Nghệ An cũng có các tham luận, trình bày về các cơ hội, chính sách thu hút đầu tư vào các KCN như VSIP, WHA, Hoàng Mai, Trung tâm Giống và Công nghệ cao DKC, thể hiện sự năng động, bứt phá mạnh mẽ của các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản nói chung và từ Gifu nói riêng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.B

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư tỉnh Gifu như Công ty Yabashi, Tenergy và Nagoya Giken đã và đang đầu tư tại tỉnh Nghệ An đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đầu tư, hoạt động tại Nghệ An,… Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Gifu cũng bày tỏ sự quan tâm tìm hiểu đến các khía cạnh như khả năng cung ứng thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam và khả năng đặt hàng gia công các sản phẩm khuôn kim loại, khuôn nhựa; thông tin chi tiết về hạ tầng giao thông của tỉnh Nghệ An; chính sách nhập khẩu máy móc, thiết bị, xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện… và được chính quyền tỉnh Nghệ An giải đáp cặn kẽ, chi tiết tại hội nghị.

Sản xuất tại xưởng cơ khí của Công ty Khai thác đá vôi Yabashi Việt Nam (doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Nghệ An) ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Phát biểu trong phiên bế mạc, ông Moriwaki Hisataka - Chủ tịch Hội hữu nghị Gifu - Việt Nam bày tỏ sự đánh giá cao sáng kiến chung của chính quyền 2 tỉnh Nghệ An - Gifu tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Hợp tác và phát triển”.

Ông Moriwaki Hisataka nhấn mạnh, sự hỗ trợ tích cực từ phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An là nguồn cổ vũ, tạo động lực để doanh nghiệp Gifu tích cực tìm hiểu về Nghệ An, mở ra cánh cửa hy vọng để gặt hái những thành quả cụ thể sau hội nghị. Về đề xuất hợp tác của Đại học Y khoa Vinh, Chủ tịch Hội hữu nghị Gifu-Việt Nam cho biết, sẽ ghi nhận và mong muốn tiếp tục trao đổi cụ thể hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: P.B

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định, hội nghị đã đạt mục tiêu đánh giá lại kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ rất tốt đẹp giữa hai địa phương, góp phần củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản, vốn đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

“Đặc biệt, hội nghị là cơ hội cho tỉnh Nghệ An và Gifu giới thiệu về tiềm năng cũng như nhu cầu hợp tác của mỗi bên. Đối với Nghệ An, tôi khẳng định rằng, tỉnh luôn sẵn sàng chào đón tất cả các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An. Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án”, đồng chí phát biểu.