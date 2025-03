Kinh tế Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án với 3.541 căn nhà ở công nhân Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu nhà lưu trú cho công nhân tại KCN VSIP Nghệ An tại Hưng Nguyên.

Tổng cộng 2 dự án là 3.541 căn, diện tích 4,76 ha; diện tích sàn là 195.170 m2 đáp ứng chỗ ở/lưu trú cho 13.606 công nhân.

Cụ thể, khu nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 1 tại KCN VSIP Nghệ An có quy mô diện tích 0,33 ha, diện tích sàn 29.500 m2, 253 căn hộ cho 1.132 công nhân; dự án Nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 2 tại KCN VSIP Nghệ An có quy mô diện tích 4,43 ha, diện tích sàn 165.670 m2 và 3.288 căn hộ cho 12.474 công nhân/người lao động.

Dự án nhà lưu trú công nhân của Luxshare ICT tại KCN VSIP Nghệ An thuộc địa bàn Hưng Nguyên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh Tư liệu Báo Nghệ An

“ Đại diện Phòng quản lý Quy hoạch, Ban quản lý KKT Đông Nam cho biết: 2 dự án nhà lưu trú công nhân trên sẽ được khởi công xây dựng ngay trong năm 2025 này và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Hiện tại, khu nhà ở công nhân của Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 2 đã được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt quy hoạch ngày 21/2/2025. Còn khu nhà ở công nhân của Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 1 đang trình và chờ phê duyệt quy hoạch để triển khai.

Được biết, các dự án nhà ở cho công nhân trên là một trong những hạng mục thuộc dự án đầu tư hạ tầng của Tập đoàn Luxshare ICT tại huyện Hưng Nguyên, trong đó Luxshare Nghệ An 1 có tổng mức đầu tư 3.549,5 tỷ đồng còn Luxshare Nghệ An 2 có tổng mức đầu tư là 8.652,5 tỷ đồng.

2 trong 4 toà nhà thuộc dự án nhà ở xã hội cho công nhân do Công ty CP địa ốc Kim Thi đầu tư đang hoàn thiện và chờ bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyễn Hải

Như vậy, đến thời điểm này, Nghệ An có 5 khu nhà ở công nhân tại các KCN gồm Khu ký túc xá dự án Nhà máy Luxshare - ICT (Nghệ An) đã hoàn thành đáp ứng lưu trú cho khoảng 8.220 công nhân, hiện đã có gần 2.000 công nhân lưu trú; Khu ký túc xá của Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 1.200 công nhân; Khu ký túc xá dự án Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô JuTeng tại KCN Hoàng Mai I hiện đang đầu tư xây dựng, đáp ứng lưu trú cho khoảng 20.000 công nhân.

Dự án đầu tư của Tập đoàn Juteng đang xây dựng Nhà xưởng sản xuất và Ký túc xá lưu trú cho công nhân ở KCN Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước đó, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại các KCN thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tổng cộng khoảng 8.200 căn. Trong đó gần 7.300 căn thuộc 2 dự án Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK và Công ty CP Thương mại quốc tế BMC tại xã Nghi Long và xã Nghi Thuận (Nghi Lộc); 525 căn hộ chung cư và 23 căn nhà thấp tầng liền kề cho công nhân, người lao động trong KCN của Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thi tại địa bàn xã Nghi Xá (Nghi Lộc) và gần 300 căn thuộc dự án của Công ty CP xi măng Sông Lam tại Nghi Tiến (Nghi Lộc).

Thực hiện mục tiêu Đề án của Chính phủ đến năm 2030 xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Nghệ An phấn đấu xây dựng khoảng 28.500 căn nhà ở xã hội cho trên 50.000 công nhân trên địa bàn tỉnh.