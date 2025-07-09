Pháp luật Nghệ An: Cháy kho tạm dưới chân cầu vượt Vào khoảng 18h50’ ngày 7/9, 1 vụ cháy đã xảy ra tại kho tạm chứa cửa ô tô cũ, nằm dưới chân cầu vượt Nghi Kim, thuộc phường Vinh Hưng. Đám cháy bùng phát tại khu vực có diện tích khoảng 5m² trong tổng diện tích kho khoảng 40m².

Hiện trường vụ cháy. Clip: CSCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) đã huy động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1 xuất 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai lực lượng và phương tiện tổ chức dập lửa.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 1 nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: CSCC

Nhờ sự phản ứng kịp thời, đến khoảng 19h00’ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan rộng. Vụ cháy không gây thiệt hại đáng kể.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh.