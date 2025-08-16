Kinh tế Nghệ An chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất Trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 173/VP- PCTT, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với với mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 15/8 đến đêm 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Cảnh báo từ ngày 17/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 300 mm.

Xã Con Cuông ngập trong nước lũ tháng 7/2025. Ảnh tư liệu: Đình Tuân

Để chủ động ứng phó với với mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai ngay những nội dung sau:

Tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, hồ đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tổ chức rà soát và di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tài sản của Nhà nước.

Kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ; nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi... trên sông, suối trên sông, suối, hạ lưu hồ, đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh.