Xã hội Nghệ An chỉ đạo phối hợp tổ chức Giải Marathon 'Hành trình về Làng Sen' Đây là Giải Marathon nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp trên toàn quốc tham gia thi đấu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có công văn về việc phối hợp tổ chức Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen”.

Theo đó, lễ khai mạc giải diễn ra vào 19h30 ngày 8/6; lễ bế mạc diễn ra vào 9h30 ngày 9/6, tại Quảng trường Bình Minh Cửa Lò, thị xã Cửa Lò.

Cung đường thi đấu Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen”: + Cự ly 5km: 5h15' ngày 9/6/2024 xuất phát từ Quảng trường Bình Minh - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - nút giao đường Bình Minh và đại lộ Vinh - Cửa Lò - quay đầu về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. + Cự ly 10km: 5h00 ngày 9/6/2024 xuất phát từ Quảng trường Bình Minh - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - rẽ phải vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - chạy vòng theo đảo giao thông trên đại lộ Vinh - Cửa Lò hướng về đường Bình Minh - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường Bình Minh - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. + Cự ly 21km: 3h30 ngày 9/6/2024 xuất phát từ Quảng trường Bình Minh - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - rẽ phải vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - điểm quay đầu trên đại lộ Vinh - Cửa Lò - chạy vòng theo hướng chiều bên phải hướng từ Vinh đi Cửa Lò tại đảo giao thông trên đại lộ Vinh - Cửa Lò hướng về đường Bình Minh - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường Bình Minh - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. + Cự ly 42km: 3h00 ngày 9/6/2024 xuất phát từ Khu Di tích Kim Liên - rẽ phải ra Quốc lộ 46 - rẽ trái vào Tỉnh lộ 539 - Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - rẽ trái vào Quốc lộ 46B - rẽ phải vào đường hầm chui Quốc lộ 1A (tránh thành phố Vinh) - rẽ trái vào đường trục Vinh - Hưng Tây - rẽ trái vào đường Dân Chủ (KCN VSIP) - rẽ trái đường Hữu Nghị (KCN VSIP) - rẽ phải chạy dọc theo Quốc lộ 46B (đường Đặng Thai Mai) - Cầu vượt Quán Bánh - Ngã tư sân bay Vinh - rẽ phải vào đại lộ Lê Nin - rẽ trái vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường ven sông Lam (QL46C) - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

Sơ đồ các cung đường chạy của Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen”. Ảnh: Vietnamnet

Đây là giải Marathon nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Báo VietNamNet và Công ty Win VietNam phối hợp tổ chức, thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp trên toàn quốc tham gia thi đấu.

Giải đấu được tiến hành trên cung đường thuộc quản lý của các địa phương, đơn vị: Thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn và thành phố Vinh, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Để giải diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì tổ chức khảo sát và xây dựng lộ trình đường đua; phối hợp điều động lực lượng trọng tài tham gia điều hành giải.

Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho vận động viên, khách mời trong thời gian diễn ra giải; phối hợp với đơn vị chủ trì tổ chức thống nhất địa điểm bố trí cán bộ y tế và xe cứu thương trên các cung đường chạy để xây dựng phương án hỗ trợ y tế cho các vận động viên tham dự giải chạy.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về giải đấu; phối hợp đơn vị chủ trì tổ chức họp báo và cung cấp thông tin sự kiện đến các cơ quan báo chí.

Các vận động viên tập luyện trên quê Bác. Ảnh: Vietnamnet

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự; phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm diễn ra sự kiện; bố trí phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ; điều phối giao thông tại điểm xuất phát, đích và dọc theo tuyến đường chạy, địa điểm khai mạc, bế mạc giải, đảm bảo an ninh, an toàn cho vận động viên; phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, thẩm định thủ tục xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào tham gia (nếu có) theo đúng quy định của Luật Xuất nhập cảnh; thực hiện công tác quản lý lưu trú đối với các vận động viên tham dự giải theo quy định…

Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn đơn vị chủ trì tổ chức quản lý và hỗ trợ vận động viên người nước ngoài hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định để tham gia giải.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn đơn vị chủ trì tổ chức và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị sử dụng đường bộ vào các hoạt động văn hóa; chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, kịp thời sửa chữa các tuyến, đoạn tuyến đường bộ được giao quản lý bị hư hỏng; bổ sung đầy đủ các báo hiệu đường bộ trên các tuyến, đoạn đường diễn ra giải.

Sở Du lịch phối hợp, chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhu cầu lưu trú tăng cao để tăng giá bất hợp lý, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Nghệ An; khuyến khích các cơ sở lưu trú xây dựng các chương trình khuyến mãi cho vận động viên, du khách nhằm thể hiện tinh thần mến khách và thu hút vận động viên, du khách đến với Nghệ An; phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu các Tour, tuyến du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan thành phố sạch đẹp trong quá trình tổ chức giải; chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền ý nghĩa giải đấu, thông báo các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, vận động nhân dân cắm cờ dọc theo lộ trình đường chạy ngoài khu vực dân cư; thông báo cho nhân dân được biết, cổ vũ cho các VĐV trên cung đường chạy đi qua; yêu cầu nhân dân sinh sống trên trục đường chạy đảm bảo an toàn cho các vận động viên như không thả rông gia súc, gia cầm trên các đoạn có đường chạy đi qua…