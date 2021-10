Nghệ An chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chiều 15/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021. Hội nghị do đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì. Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Đánh giá chung của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong 9 tháng đầu năm tình hình trật tự an toàn giao trên toàn quốc có chuyển biến tốt. Cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2020.



Đạt được kết quả trên có nguyên nhân khách quan là trong quý III nhiều địa phương trên cả nước thực hiện các quy định giãn cách nghiêm ngặt để phòng, chống dịch Covid -19 bùng phát nên số phương tiện, số người tham gia giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt khác, về nguyên nhân chủ quan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các cấp đã kịp thời chỉ đạo phù hợp với tình hình trật tự an toàn giao thông và các cấp độ phòng, chống dịch.

Công an và các lực lượng chức năng khác đã kết hợp hiệu quả giữa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid -19 trên các tuyến giao thông;…

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Ở Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai “Năm an toàn giao thông 2021”, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông trên địa bàn tiếp tục giảm sâu trên cả ba tiêu chí, cụ thể toàn tỉnh xảy ra 98 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 66 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 43 vụ, giảm 16 người chết, giảm 30 người bị thương.

Nghệ An cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid -19, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022; huy động lực lượng giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; tham mưu cho HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về các giải pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh, mặc dù tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí trong 9 tháng đầu năm, song số vụ, số người chết, số người bị thương vẫn còn cao. Do đó, không được thỏa mãn với kết quả đạt được mà cần phải hết sức quyết liệt để giảm sâu cả ba tiêu chí một cách bền vững, nhất là trong bối cảnh 3 tháng cuối năm, nhiều địa phương quay trở lại trạng thái bình thường mới, nhu cầu đi lại của người dân, vận tải hàng hóa tăng lên; cũng như chuẩn bị đón Tết và các dịp lễ từ nay đến cuối năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Ảnh: VGP

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cho Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cần chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 2060 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược Quốc gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, giám sát để thúc đẩy đảm bảo an toàn giao thông;…

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiên cứu ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông các dịp cao điểm từ nay đến cuối năm đặt trong bối cảnh vừa kiểm soát dịch Covid -19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần xây dựng kế hoạch thực Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”, trong đó có lĩnh vực giao thông, vận tải, đảm bảo an toàn giao thông.