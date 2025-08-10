Giáo dục Nghệ An chi hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ các nhà trường ôn thi cuối cấp Đây là giải pháp được Nghệ An thực hiện trong bối cảnh các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29.

Ngày 7/10, UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 3133/QĐ - UBND về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách với số tiền hơn 30,6 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề để hỗ trợ kinh phí dạy thêm, học thêm năm học 2024 - 2025.

Theo đó, tỉnh Nghệ An chi hơn 16 tỷ đồng để hỗ trợ tổ chức dạy ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 cho 85 trường THPT, các trung tâm GDNN - GDTX (bao gồm Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh và Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao Nghệ An). Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với số tiền hơn 400 triệu đồng. Các trường còn lại, mức hỗ trợ trung bình là hơn 200 triệu đồng/trường.

Một tiết ôn thi miễn phí của học sinh Trường THCS Hồ Tông Thốc, xã Đông Thành. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, tỉnh cũng cấp kinh phí hơn 14 tỷ đồng để hỗ trợ cho giáo viên tham gia dạy ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 của 123 phường, xã trên toàn tỉnh. Trong đó, địa phương được hỗ trợ nhiều nhất là phường Trường Vinh với hơn 400 triệu đồng. Mức hỗ trợ còn lại, trung bình là hơn 100 triệu đồng/1 xã.

Trước đó, từ tháng 4/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các trường THPT công lập, các trung tâm GDNN - GDTX, các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã về việc tính số tiết và lập dự toán kinh phí dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

Quá trình tính toán phải dựa trên số tuần ôn tập, số lớp ôn tập, số tiết ôn tập/lớp, số tiết ôn tập đã được bố trí trong định mức lao động trong biên chế và số tiết dạy thêm giờ (nếu có).

Năm học 2024 - 2025, học sinh Nghệ An đã có một mùa thi thành công với kết quả thi tốt nghiệp và điểm môn Ngữ văn đứng đầu cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

Việc triển khai nội dung này được thực hiện trong bối cảnh từ học kỳ 2, năm học 2024 - 2025, Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm đã được triển khai tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh. Vì thế, thay vì thực hiện dạy thêm có thu học phí như trước đây, hiện các trường đều tổ chức dạy thêm miễn phí cho 3 đối tượng là phụ đạo học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi học sinh cuối cấp.

Tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm học vừa qua, để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và kỳ thi lớp 9 lên lớp 10, gần 400 trường THCS và THPT trên toàn tỉnh đã tổ chức dạy thêm miễn phí cho học sinh (chiếm tỷ lệ 100%). Trong đó, bậc THCS có 53.420 học sinh lớp 9 tham gia, bậc THPT có 38.365 học sinh lớp 12 tham gia.

Với sự cố gắng của các nhà trường, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngành giáo dục Nghệ An đã có sự tiến bộ vượt bậc khi vươn lên xếp vị trí thứ 1 trên cả nước.

Ngoài ra, Nghệ An đứng thứ 1 cả nước về điểm trung bình môn Ngữ văn.

Bên cạnh đó, Nghệ An còn nằm trong tốp 10 với nhiều môn có điểm trung bình cao nhất cả nước, gồm: Hóa học, Vật lý, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh.