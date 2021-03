Nghệ An chi hơn 56,4 tỷ đồng chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Trong 4 năm từ 2017 đến nay, Sở GTVT Nghệ An tổ chức trên 160 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 21 huyện, thành phố, thị xã với số lượng người tham gia mỗi đợt khoảng 300 người.

Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức hơn 2.000 cuộc họp dân, huy động hơn 800 lượt xe ô tô tuyên truyền lưu động; đồng thời, chỉ đạo lực lượng tuyên truyền lồng ghép trong việc thực hiện các nhiệm vụ cưỡng chế, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (HLATGT).

Đã phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát được 204 phóng sự, hơn 300 tin, bài tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn.

Phố đi bộ sạch đẹp ở thành phố Vinh. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, hàng năm trước đợt ra quân giải tỏa các địa phương đã sử dụng xe thông tin lưu động, loa truyền thanh cơ sở, họp tổ dân phố dọc khu dân cư hai bên các tuyến đường; tổ chức ký cam kết đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, công tác tuyên truyền được duy trì và thực hiện thường xuyên, gắn với các hoạt động giải tỏa, cưỡng chế của các lực lượng chức năng.

Từ công tác tuyên truyền, đã vận động được nhiều tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ những công trình, vật kiến trúc vi phạm HLATGT. Các địa phương thành phố Vinh; thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa; Các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Tương Dương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp thực hiện có hiệu quả công tác vận động tự giác tháo dỡ (trên 70% số trường hợp vi phạm).

Trên toàn tỉnh đã tổ chức đăng ký tuyến (hoặc đoạn tuyến) theo mô hình “đường tự quản”; đoạn tuyến “văn minh, kiểu mẫu”...

Ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông với các ngành, các địa phương. Ảnh: Q.A Đến nay, tất cả các địa phương đã triển khai thí điểm các tuyến đường theo mô hình “Xanh - Sạch - Đẹp”, đăng ký tuyến đường theo mô hình tự quản, đoạn đường bộ mẫu tạo sự chuyển biến về văn minh đô thị qua khu dân cư. Tuy nhiên, công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đã đăng ký mô hình trên địa bàn quản lý của các huyện, thành phố, thị xã chưa được quan tâm đúng mức, nhiều địa phương đang gắn công tác duy tu, bảo dưỡng theo các dự án đầu tư xây dựng mới, chưa nhân rộng được mô hình trên địa bàn. Trong 4 năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT là hơn 56,4 tỷ đồng.

Tính đến 25/12/2020, các lực lượng chức năng thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã đã lập biên bản 12.876 trường hợp vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.