Nghệ An: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 1,94% so cùng kỳ năm 2024
Theo thông tin từ Chi cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 1,94% so cùng kỳ năm trước, tăng 1,24% so với tháng 12 năm trước.
Nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng là do: Tháng 8 năm 2025, Nghệ An bị ảnh hưởng bởi 2 cơn bão gây thiệt hại nặng nề đến đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân; các cơ quan chức năng thắt chặt quản lý khai thác cát, nhu cầu xây dựng tăng cao, nhiều mỏ cát hết hạn khai thác; giá nguyên liệu sản xuất một số mặt hàng vật liệu xây dựng tăng, khiến cho giá vật liệu xây dựng tăng; bên cạnh đó dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát khiến giá cả tăng.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 5 nhóm chỉ số giá tăng so với tháng trước: Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,35%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 0,26%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,09%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%; Giáo dục tăng 0,02%.
Có 3 nhóm chỉ số giá giữ nguyên không thay đổi so với tháng trước: Thiết bị và đồ dùng gia đình; Bưu chính viễn thông; Thuốc và dịch vụ y tế.
Có 2 nhóm chỉ số giảm so với tháng trước: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,06%; Giao thông giảm 0,08%.
Bình quân 8 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước. Có 8/11 nhóm hàng tăng gồm: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,32%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,38%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 3,73%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,96%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,3%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,29%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,92%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,75%.
Có 3/11 nhóm hàng giảm gồm: Giao thông giảm 5,73%; Giáo dục giảm 0,86% và Bưu chính viễn thông giảm 0,31%.
Chỉ số giá vàng tháng 8 năm 2025 giảm 0,18% so với tháng trước, tăng 46,29% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng năm 2025 tăng 47,24% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.
Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 3,16% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng năm 2025 tăng 2,61% so với cùng kỳ.
Tháng 8 năm 2025 là thời điểm gần cuối mùa du lịch biển Nghệ An, lượng khách đến các điểm du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái cộng đồng giảm so với tháng trước. Bên cạnh đó, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn kéo dài, lũ lụt trên diện rộng đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động thương mại dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, giải trí và du lịch.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2025 ước đạt 14.191,6 tỷ đồng, giảm 0,05% so với tháng trước, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 116.249 tỷ đồng, tăng 15,51% so với cùng kỳ năm 2024.