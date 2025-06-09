Kinh tế Nghệ An: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 1,94% so cùng kỳ năm 2024 Theo thông tin từ Chi cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 1,94% so cùng kỳ năm trước, tăng 1,24% so với tháng 12 năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng là do: Tháng 8 năm 2025, Nghệ An bị ảnh hưởng bởi 2 cơn bão gây thiệt hại nặng nề đến đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân; các cơ quan chức năng thắt chặt quản lý khai thác cát, nhu cầu xây dựng tăng cao, nhiều mỏ cát hết hạn khai thác; giá nguyên liệu sản xuất một số mặt hàng vật liệu xây dựng tăng, khiến cho giá vật liệu xây dựng tăng; bên cạnh đó dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát khiến giá cả tăng.

Nguồn: Chi cục Thống kê Nghệ An

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 5 nhóm chỉ số giá tăng so với tháng trước: Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,35%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 0,26%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,09%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%; Giáo dục tăng 0,02%.

Có 3 nhóm chỉ số giá giữ nguyên không thay đổi so với tháng trước: Thiết bị và đồ dùng gia đình; Bưu chính viễn thông; Thuốc và dịch vụ y tế.

Có 2 nhóm chỉ số giảm so với tháng trước: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,06%; Giao thông giảm 0,08%.

Bình quân 8 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước. Có 8/11 nhóm hàng tăng gồm: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,32%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,38%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 3,73%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,96%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,3%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,29%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,92%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,75%.

Có 3/11 nhóm hàng giảm gồm: Giao thông giảm 5,73%; Giáo dục giảm 0,86% và Bưu chính viễn thông giảm 0,31%.

Tháng 8, hàng hải sản phong phú, giá cả tăng nhẹ. Ảnh: Thu Huyền

Chỉ số giá vàng tháng 8 năm 2025 giảm 0,18% so với tháng trước, tăng 46,29% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng năm 2025 tăng 47,24% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 3,16% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng năm 2025 tăng 2,61% so với cùng kỳ.