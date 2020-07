Nghệ An: Chỉ số tiêu dùng tháng 6/2020 tăng cao

Theo số liệu từ Cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2020 tăng 0,73% so với tháng trước, giảm 0,69% so với tháng 12 năm trước và tăng 2,77% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 5 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,60%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; giao thông tăng 4,86%; văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,33%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%.

Bên cạnh đó, có 3 nhóm hàng giảm: May mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,09%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,53%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,08%. Có 3 nhóm đứng giá là thuốc và dịch vụ y tế, nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.



Do trong kỳ có 4 lần điều chỉnh giá xăng dầu khiến giá cả nhóm hàng hóa dịch vụ giao thông tháng 6 tăng cao (4,86% so với tháng trước). Ảnh: Thanh Phúc Nguyên nhân khiến CPI tháng 6/2020 tăng là do trong kỳ có 4 lần điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; giá các dịch vụ ăn uống tăng 0,60% so với tháng trước do nhu cầu ăn uống ngoài gia đình tăng trong tháng có 2 ngày lễ là Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), các hoạt động xã hội đã trở lại trạng thái bình thường sau thời gian giãn cách xã hội, nhiều trường học đã bắt đầu kỳ nghỉ hè nên nhu cầu du lịch tăng, ngành du lịch bước vào mùa cao điểm. Bên cạnh đó, do thời tiết nắng nóng cực điểm nên giá các mặt hàng đồ uống, thuốc lá tăng so với tháng trước do tăng nhu cầu tiêu dùng.



Trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu nên việc mua sắm các mặt hàng như: may mặc, giày dép, mũ nón và thiết bị khác giảm, do đó giá cả nhóm mặt hàng này có xu hướng giảm nhẹ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với chính sách hỗ trợ tiền điện, nhiều hộ giảm giá thuê nhà nhằm hỗ trợ người tiêu dùng nên giá nhà ở, điện nước giảm.