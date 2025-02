Pháp luật Nghệ An: Chỉ tiếp nhận cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe còn giá trị sử dụng dưới 15 ngày Mặc dù đã có thông báo trước đó, tuy nhiên nhiều người có Giấy phép lái xe (GPLX) hạn sử dụng còn dài vẫn đi đổi. Thực tế trên khiến khu vực giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có những thời điểm quá tải, gây khó khăn trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

GPLX còn hạn gần 1 năm vẫn đi đổi

Nhiều ngày qua, khu vực giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vẫn luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều người phải đến từ sáng sớm, ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, thậm chí cả ngày mới đến lượt.

Người dân làm thủ tục cấp đổi GPLX tại khu vực giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sáng 26/2. Ảnh: Đ.C

Nguyên nhân không chỉ do những trường hợp đến hạn đổi giấy phép lái xe (GPLX), mà còn bởi một số người dân không nắm rõ các quy định mới sau khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực, nên lo sợ rằng nếu không đổi kịp thời, GPLX sẽ không còn giá trị.

Anh Lê Đức Nhân, huyện Nghi Lộc, chia sẻ: "Khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra GPLX, họ cho biết, bằng lái của tôi vẫn còn hạn đến đầu tháng 7/2025 nên chưa bắt buộc phải đổi. Trước đó, tôi nghe nhiều thông tin trên mạng xã hội và từ mọi người xung quanh rằng, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, tất cả GPLX đều phải đổi mới. Vì vậy, tôi đã đến đây để làm thủ tục đổi bằng, nhưng không ngờ mình chưa thuộc diện phải đổi".

Người dân lấy số thứ tự để chờ làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Đ.C

Đáng nói, lý do đi đổi GPLX dù hạn sử dụng còn dài, còn xuất phát từ tâm lý lo ngại của nhiều người trước việc chuyển giao thẩm quyền cấp đổi GPLX từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

Chị Nguyễn Thị Thanh, cư trú tại thành phố Vinh, cho biết GPLX của mình còn gần một năm nữa mới hết hạn, nhưng chị vẫn đi đổi. Tuy nhiên, khi đến lượt lấy số thứ tự, chị mới được thông báo hiện nay chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX có thời hạn sử dụng dưới 15 ngày. Giải thích lý do đi đổi sớm, chị Thanh chia sẻ: "Nghe tin việc cấp đổi GPLX sẽ chuyển từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an, nên lo lắng không rõ quy trình mới có phức tạp hay không, sắp tới tôi dự định đi xuất khẩu lao động, nên tôi tranh thủ đi đổi cho yên tâm".

Tương tự, anh Nguyễn Thế Trình, đến từ huyện Đô Lương, cũng ra về vì GPLX còn 6 tháng nữa mới hết hạn. Về lý do đi đổi sớm, anh Trình bày tỏ: "Tôi lo rằng khi việc chuyển giao hoàn tất, thủ tục cấp đổi sẽ thay đổi, có thể yêu cầu thêm giấy tờ, nên đi đổi sớm cho chắc".

Với những lý do trên dẫn đến có những thời điểm trở nên quá tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, buộc Sở Giao thông vận tải phải huy động thêm cán bộ hỗ trợ. Theo số liệu từ Phòng Quản lý phương tiện và người lái của Sở GTVT, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 350 hồ sơ, trong đó có 300 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe và 50 hồ sơ phục hồi. Trong khi đó, số hồ sơ đổi qua cổng dịch vụ công chỉ đạt từ 100-150 hồ sơ mỗi ngày, giảm đáng kể so với trước đây.

Nên ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Theo ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định các giấy phép lái xe được cấp trước thời điểm luật này có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trên giấy phép.

“ Về việc chuyển đổi cơ quan thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngành GTVT sang Công an, người dân không nên lo ngại bởi ngành nào thực hiện thì việc cấp, đổi giấy phép lái xe đều theo quy định, tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục thuận tiện, nhanh chóng.

Thời gian tới, khi Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, người dân có thể thực hiện việc cấp đổi GPLX ngay tại Công an cấp xã, không cần phải về Trung tâm phục vụ hành chính công tại thành phố Vinh như hiện nay. Từ đó, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của người dân; đồng thời, giảm áp lực cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, ngày 19/2/2025, Sở Giao thông vận tải đã ra thông báo về việc tiếp nhận thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, căn cứ Kết luận số 121- KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành TW Đảng về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII, trong đó giao Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Công văn số 802/CĐBVN-QLVTPT&NL ngày 14/2/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Căn cứ Công văn số 905/CĐBVN-QLVTPT&NL ngày 19/2/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phối hợp giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Để đảm bảo đủ thời gian xử lý hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe đến trước ngày có quyết định chuyển giao nhiệm vụ và thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ theo quy định.

Từ ngày 21/2/2025, Sở Giao thông vận tải Nghệ An chỉ tiếp nhận cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe còn giá trị sử dụng từ 1 đến dưới 15 ngày so với thời hạn của giấy phép lái xe.

Công an tỉnh đã bắt đầu triển khai các khóa tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: Đ.C

Liên quan đến nội dung này, ông Trần Anh Tuấn đồng thời cho biết, sau khi Công an tỉnh tổ chức Hội nghị phối hợp chuẩn bị tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành chuyển giao Công an Nghệ An, trong đó có quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 21/2, Công an tỉnh đã bắt đầu triển khai các khóa tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, tổ chức tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông và Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An. Quá trình tập huấn này diễn ra với sự phối hợp chặt chẽ và trao đổi chuyên môn giữa các cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông và phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải.

Như vậy, người dân nên theo dõi sát sao các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, không cần vội vàng đổi GPLX trước thời hạn.