Nghệ An: Chi tiết các tuyến cấm đường sáng 16/8 phục vụ chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước'

PV 15/08/2025 06:39

Nhằm phục vụ tổ chức chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước", Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức phân luồng, cấm đường tạm thời tại một số tuyến trên địa bàn vào sáng 16/8/2025.

Khu vực cấm đường: Tuyến đường Trường Thi đoạn từ nút giao đường Trường Thi với đường Lê Văn Hưu đến nút giao đường Trường Thi với các đường: Lê Nin, Lê Hồng Phong, Nguyễn Phong Sắc, Võ Nguyên Hiến thuộc địa bàn phường Trường Vinh.

Đường Trường Thi, tại một số nút giao sẽ cấm đường vào sáng 16/8. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Thời gian áp dụng: Từ 05h00 đến 09h00 ngày 16/8/2025.

Phạm vi áp dụng: Cấm tất cả các phương tiện giao thông, trừ xe của đại biểu tham dự chương trình, xe phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ và các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

