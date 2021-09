Nghệ An: Chi tiết kế hoạch chi trả lương hưu tháng 9 và 10/2021

Trụ sở Bưu điện tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Đức Anh

Trước những diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương trong tỉnh đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Thực hiện Công văn số 6413/UBND-VX ngày 1/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 và các kỳ tiếp theo; Công văn số 6333/UBND-VX ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách tháng 9, 10/2021, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, BHXH tỉnh Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu như sau:

1. Kỳ chi trả tháng 9/2021: Bưu điện sẽ thực hiện chi trả 2 tháng (tháng 9 và tháng 10) cùng một lúc vào kỳ chi trả tháng 9/2021 cho người hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH; người có công với cách mạng; người hưởng chế độ Bảo trợ xã hội, cụ thể :

+ Chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH: - Đối với các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Bưu điện sẽ tổ chức chi trả tại nhà. - Đối với người hưởng đang trong thời gian cách ly tập trung: Bưu điện sẽ chi trả cho người hưởng sau thời gian cách ly theo quy định. - Đối với các địa bàn còn lại: Tổ chức chi trả tại các điểm chi trả đảm bảo an toàn phòng dịch theo đúng quy định. - Đối với người hưởng qua tài khoản ATM: Bưu điện sẽ chuyển tiền lương hưu tháng 9, 10/2021 vào tài khoản người hưởng ngay khi nhận được tiền và danh sách chi trả từ BHXH theo đúng thời gian quy định. - Đối với những trường hợp có lý do cá nhân đặc biệt, có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả của Bưu điện, người hưởng liên hệ trực tiếp với đầu mối của Bưu điện địa phương để đăng ký nhận tiền.

Bưu điện TP. Vinh chi trả lương hưu tại nhà trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 tháng 4/2020. Ảnh: Đức Anh

+ Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội: thực hiện chi trả tại các điểm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và yêu cầu "5K" của Bộ Y tế.



- Đối với khu vực cách ly, Bưu điện sẽ tổ chức chi trả cho người hưởng sau thời gian cách ly.

2. Thời gian chi trả: Dự kiến bắt đầu từ ngày 5/9/2021. Lịch chi trả cụ thể sẽ được thông báo trên loa phát thanh địa phương và niêm yết tại điểm chi trả.

- Để công tác chi trả an toàn phòng, chống dịch bệnh, đề nghị người hưởng thực hiện nghiêm túc yêu cầu "5K" của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,… theo đúng quy định.