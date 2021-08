Nghệ An chỉ tổ chức một điểm khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Chiều 26/8, trao đổi với Báo Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thống nhất về việc triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An không tổ chức tựu trường vào ngày 01/9/2021.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là ngôi trường có bề dày về thành tích dạy và học. Ảnh tư liệu Bên cạnh đó, năm học này, các trường học không tổ chức khai giảng riêng từng trường vào sáng ngày 05/9/2021. Tỉnh Nghệ An chỉ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại một điểm duy nhất ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An.



Theo kế hoạch chương trình khai giảng có thời lượng 30 phút và ban tổ chức sẽ tổ chức theo đúng quy định của Chỉ thị 16, đảm bảo số lượng người tham gia được giãn cách theo đúng quy định.

Để đảm bảo an toàn, năm học này các trường học sẽ không tổ chức lễ khai giảng tập trung. Ảnh: MH

Ngay sau ngày khai giảng (5/9), bắt đầu từ thứ Hai, ngày 06/9/2021, tất cả các trường học trên toàn tỉnh sẽ triển khai dạy học trực tuyến.

Để giúp học sinh, phụ huynh, giáo viên dạy học lớp 1 tự tin khi tham gia dạy học trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh xây dựng các video clip hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các điều kiện cho con em học trực tuyến, cách hỗ trợ học sinh khi tham gia học trực tuyến và cách giúp đỡ học sinh tự học tiếp tục hoàn thành nội dung bài học theo hướng dẫn của giáo viên. Đồng thời giao các phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng các video clip dạy học trực tuyến một số bài học môn Tiếng Việt và Toán trong 2 tuần đầu tiên để giáo viên, phụ huynh tham khảo trước ngày khai giảng năm học mới. Các cơ sở giáo dục cung cấp đầy đủ các video clip này đến tất cả phụ huynh có con em học lớp 1, tuyên truyền để phụ huynh biết ủng hộ, đồng hành cùng giáo viên giúp học sinh học tập. Do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên học sinh mầm non sẽ chưa trở lại trường. Ảnh: Đức Anh

Riêng bậc học mầm non chưa tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”. Dự kiến, ngày hội đến trường của bé, sẽ được tổ chức vào ngày đầu tiên các cháu tựu trường (khi có thông báo). Trong thời gian trẻ ở nhà, không tổ chức dạy học trực tuyến; các nhà trường cần tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà với hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ./.