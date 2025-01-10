Kinh tế Nghệ An: Chính quyền và người dân phối hợp đẩy nhanh tiến độ vệ sinh môi trường sau bão số 10 Bão số 10 với sức gió mạnh, quần thảo trong thời gian dài đã cuốn theo lượng rác thải lớn trên nhiều tuyến đường ở Nghệ An. Hiện, chính quyền và người dân đang tập trung, tích cực phối hợp thu gom, khắc phục để bảo đảm vệ sinh môi trường trong thời gian sớm nhất.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau 2 ngày bão số 10 đi qua, nhiều tuyến đường ở các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Phú... vẫn còn ngổn ngang cây xanh gãy đổ, rác thải sinh hoạt chất thành từng đống, chắn lối đi lại.

Nhiều tuyến phố ngổn ngang sau khi bão số 10 quần thảo nhiều giờ. Ảnh: Q.A

Trước tình hình đó, các địa phương đã đồng loạt ra quân thu dọn. Từ cán bộ phường, lực lượng công an, bộ đội đến các đoàn thể, công nhân vệ sinh và nhân dân đều chung tay góp sức.

Tại phường Trường Vinh, trong 2 ngày qua, các lực lượng cùng bà con liên tục cắt cành, giải tỏa từng gốc cây lớn, thu gom rác thải tạo lối đi cho phương tiện.

Người dân chung tay dọn vệ sinh sau mưa lụt. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết: “Khối lượng công việc sau bão rất lớn, gần như tuyến đường nào cũng có cây đổ và ứ đọng rác thải. Chúng tôi phải huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đơn vị chuyên môn, ưu tiên làm sạch các trục chính, sau đó mới triển khai dọn dẹp ngõ xóm, khu dân cư”.

Người dân chung tay dọn dẹp trên các tuyến phố. Ảnh: PV

Ở phường Vinh Phú, nhờ sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị cùng khối dân cư, đến ngày 30/9, cơ bản các cây gãy đổ trên đường lớn đã được xử lý, bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nhiều ngày để hoàn tất khối lượng công việc còn lại, bởi rác sinh hoạt và cành lá ở các ngõ nhỏ còn khá nhiều.

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn cây đổ gãy. Ảnh: PV

Những ngày này, lượng công việc của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường rất lớn. Sau cơn bão số 5 cuối tháng 8/2025, họ vừa mới hoàn tất công việc thu gom hàng nghìn tấn rác thì nay lại tiếp tục đối diện với lượng rác thải khổng lồ do bão số 10 gây ra.

Ở các tổ dân cư, khối phố, người dân chủ động, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão số 10. Ảnh PV

Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ: “Chúng tôi đã quen với cường độ làm việc căng thẳng, nhưng đúng là chưa bao giờ phải dọn dẹp sau hai trận bão lớn chỉ trong thời gian ngắn như thế này. Cây đổ thì phải dùng cưa cắt thành khúc mới chở đi được, rác phân tán phải thu gom về từng điểm, 2 hôm nay làm xuyên đêm mới về. Mệt là vậy nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng, bởi nếu chậm trễ thì môi trường càng bị ảnh hưởng”.

Công nhân vệ sinh môi trường được huy động tối đa để thu dọn rác trên các tuyến đường. Ảnh: Q.A

Theo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, chỉ riêng 2 ngày đầu tiên sau bão số 10, mỗi ngày đơn vị đã thu gom khoảng 1.000 tấn rác thải, gấp nhiều lần so với ngày thường.

Ông Phạm Hữu Thắng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính của Công ty cho biết: Chúng tôi đã huy động 100% lực lượng với hơn 600 công nhân, 100 xe chuyên dụng cùng 15 xe thuê thêm, chia nhau túc trực trên các tuyến đường trọng điểm. Công việc được thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm. So với bão số 5, lần này thời gian thu gom chắc chắn sẽ được rút ngắn. Sở dĩ như vậy là nhờ ý thức chủ động của bà con đã nâng lên rõ rệt, nhiều hộ tự dọn rác trong phạm vi gia đình, tập kết đúng chỗ, giúp tiến độ được cải thiện đáng kể.

Ông Thắng cũng cho rằng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền cơ sở, doanh nghiệp môi trường và cộng đồng dân cư là yếu tố then chốt để công tác khắc phục diễn ra nhanh hơn.

Huy động nhân lực và phương tiện làm cả ngày lẫn đêm, sớm khắc phục môi trường sau bão số 10. Ảnh: Q.A

Để công tác thu gom rác thải, cây xanh sau bão đạt hiệu quả hơn, ngành chức năng khuyến cáo cần triển khai theo hướng đồng bộ: Ưu tiên dọn dẹp các tuyến đường trục chính để đảm bảo lưu thông, sau đó mới xử lý rác tại các ngõ nhỏ; phân loại rác ngay từ khâu tập kết với cây xanh, gỗ, đất đá riêng, rác sinh hoạt riêng, nhằm thuận tiện cho vận chuyển và xử lý; bố trí thêm các điểm tập kết tạm thời, tránh tình trạng ùn ứ cục bộ...

Việc thu gom rác được triển khai khẩn trương, bảo đảm môi trường trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Q.A

Dù vậy, việc khắc phục mới chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, cần điều chỉnh quy hoạch cây xanh theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu: Lựa chọn giống cây có rễ bám sâu, tán gọn, chịu gió bão tốt; cắt tỉa định kỳ để giảm nguy cơ gãy đổ.

Ngoài ra, cần bổ sung thêm các điểm tập kết rác tập trung vùng đô thị, tránh việc vứt rác bừa bãi; đồng thời tăng cường xã hội hóa, huy động cộng đồng cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường.