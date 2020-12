Nghệ An chính thức hỗ trợ tiền nấu ăn cho học sinh mầm non các xã đặc biệt khó khăn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4325/QĐ-UBND về việc trích ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí phân bổ sau sự nghiệp giáo dục với số tiền 6.110.938.000 đồng cấp bổ sung cho các huyện và thị xã Hoàng Mai để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn, từ học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 và tháng 9, tháng 10 năm 2020 theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh.

Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ cho 10 huyện miền núi là Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Thanh Chương và một số xã khó khăn thuộc các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Trong số này, Kỳ Sơn là huyện được hỗ trợ nhiều nhất với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Dù tổ chức bán trú nhưng điểm trường Liên Hương (Trường Mầm non Tam Quang - Tương Dương) chưa có bếp ăn tập thể. Vì vậy, hàng ngày các giáo viên phải vận chuyển cơm từ một điểm trường khác trong xã đến cho các cháu. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Cụ thể, hỗ trợ kinh phí để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú cho trẻ theo định mức bằng 135% mức lương cơ sở/1 tháng/35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo; số dư từ 20 trẻ trở lên được tính thêm môt lần định mức, nhưng mỗi trường chỉ được hỗ trợ tối đa 5 lần định mức/1 tháng; thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng/1 năm.

Việc HĐND tỉnh thông qua phương án hỗ trợ đã góp phần quan trọng giúp các nhà trường và các phụ huynh đỡ một phần kinh phí để tổ chức bán trú cho trẻ.

Liên quan đến vấn đề này, Báo Nghệ An cũng đã có nhiều bài viết phản ánh về những khó khăn, vất vả khi tổ chức bán trú ở các trường mầm non vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ. Nhiều trường học thay vì tổ chức bán trú tập trung đang phải thực hiện mô hình bán trú dân nuôi hoặc cô nuôi.

Hiện, qua khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo toàn tỉnh có 123 trường mầm non công lập thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, hiện 100% trường đã tổ chức bán trú cho trẻ, trong đó, có 320 điểm trường nấu ăn tại trường (chiếm tỷ lệ 65,9%). Số trẻ được tổ chức nấu ăn tại trường là 34.298/38.440 trẻ, chiếm tỷ lệ 89,2%.

Mặc dù vậy, việc triển khai công tác bán trú vẫn rất khó khăn, bởi cơ sở vật chất các điểm trường lẻ thuộc xã đặc biệt khó khăn còn nhiều hạn chế như phòng học tạm, chưa có nhà bếp đảm bảo an toàn để nấu ăn tại trường cho trẻ (hiện còn 181 điểm trường lẻ chưa có nhà bếp). Số còn lại đang phải áp dụng hình thức bán trú dân nuôi.

Với việc hỗ trợ thuê khoán nấu ăn, các cô giáo ở các huyện miền núi cao sẽ có nhiều thời gian để tập trung cho công tác dạy học thay vì phải vào bếp hỗ trợ nấu ăn cho trẻ. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ theo Nghị định 06/2018 và Nghị định 105/2020 (160.000 đồng/trẻ/tháng) mới đáp ứng được 50% mức ăn trong ngày so với mức ăn tối thiểu bình quân để đảm bảo dinh dưỡng trong ngày cho trẻ. Do đó, chỉ mới có 60% số trường vận động cha mẹ đóng góp thêm đến 15.000 đồng/trẻ/ngày; số còn lại chỉ tổ chức ăn buổi trưa cho trẻ, các bữa phụ do cha mẹ tự đảm bảo.

Đặc biệt, trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (dưới 36 tháng) không thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định của Chính phủ nên khó khăn cho cha mẹ trong tổ chức bán trú tại trường.