Nghệ An chính thức ra mắt website để người lao động phía Nam đăng ký về quê

Sáng 23/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ra mắt trang đăng ký đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Doanh nghiệp và một số ban, ngành liên quan.

Đây là trang thông tin duy nhất của tỉnh Nghệ An và do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An chủ trì và vận hành. Việc xây dựng và thiết kế trang được thực hiện theo Kế hoạch số 396/KH – UBND về đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Trong đó, một trong những yêu cầu quan trọng là cần chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt từ đăng ký, vận chuyển, nhận, cách ly, xét nghiệm với khả năng cao nhất, đảm bảo an ninh, an toàn, các điều kiện hậu cần phục vụ tại khu cách ly tập trung và các khu cách ly dịch vụ có thu phí.

Các đại biểu tại lễ ra mắt trang thông tin của Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Trang website có địa chỉ: http:// dangkyveque.nghean.gov.vn do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An – Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và quản trị vận hành. Người dân có nhu cầu về quê có thể đăng nhập và cung cấp các thông tin theo hướng dẫn về cá nhân (tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp…) và đăng ký điểm đón, phương tiện, địa điểm cách ly, địa điểm về sau cách ly để các cơ quan chức năng tổng hợp.

Trước đó, do yêu cầu cấp bách của công tác đón công dân nên việc xây dựng và thiết kế trang chỉ được tổ chức trong hơn 1 ngày. Bắt đầu từ 9h sáng ngày 23/7, website chính thức vận hành trên hệ thống Internet.

Website trang đăng ký về quê của Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện đã có một số công dân truy cập và vào đăng ký. Trung tâm công nghệ thông tin sẽ tổng hợp phân nhóm đối tượng và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để có phương án chi tiết đón, nhận công dân.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng: Việc ra mắt trang thông tin của tỉnh Nghệ An có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động trong thời điểm hiện nay.

Việc truy cập vào website thuận lợi ở trên tất cả các thiết bị. Hiện đã có một số công dân vào đăng ký. Ảnh: Mỹ Hà

Tỉnh cũng hy vọng thông qua trang chính thức này, người lao động sẽ có một địa chỉ tin cậy để đăng ký, tìm kiếm các thông tin nhu cầu về quê và đây cũng sẽ là cơ sở để tỉnh Nghệ An tổng hợp và sắp xếp để có kế hoạch đón tiếp phù hợp.