Nghệ An cho phép các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống, du học hoạt động trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản cho phép các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại áp dụng đối với các địa phương hiện có các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn chuyển sang dạy học trực tiếp.

Quyết định này được đưa ra khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An về cơ bản đã được khống chế. Để tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cho phép các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại khi các cơ sở giáo dục phổ thông đóng trên địa bàn chuyển sang trạng thái dạy học trực tiếp.



Các trung tâm ngoại ngữ sẽ được tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được khống chế. Ảnh chụp năm 2020: Mỹ Hà

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học viên và cán bộ, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị hoạt động trở lại tổ chức ký cam kết với phụ huynh việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ tiêu chí của ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An về trường học an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; thực hiện việc giãn cách, không bố trí quá 25 học viên/lớp.

Nếu trên địa bàn xuất hiện các tình huống bất thường về dịch bệnh, Giám đốc các trung tâm chủ động xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành, thị để được hướng dẫn, quyết định về việc hoạt động. Người đứng đầu các trung tâm chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng giao các phòng, ban chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo phân cấp quản lý và chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giảng dạy, các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, xử lý kịp thời khi có các tình huống bất thường xảy ra.

Giờ học ngoại ngữ dành cho các học viên chuẩn bị đi du học. Ảnh: Mỹ Hà

Như vậy, với quyết định này, nhiều địa phương trên toàn tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống, du học và hoạt động ngoài giờ lên lớp đã được hoạt động trở lại. Riêng các địa phương gồm: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò học sinh vẫn đang phải học bằng hình thức trực tuyến thì chưa tổ chức hoạt động.