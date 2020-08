Nghệ An cho phép trường mầm non mở cửa trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản hướng dẫn các trường học đảm bảo an toàn để tổ chức chăm sóc trẻ trong thời gian học hè.

Văn bản nêu rõ: Từ ngày 12/8, để đón trẻ đến trường trong dịp hè, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn về phòng chống dịch Covid – 19 và dịch mùa hè.

Để đón trẻ đến trường, các trường học phải tổ chức đo thân nhiệt hàng ngày cho trẻ. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, nhân viên và trẻ khi hoạt động trở lại theo các tiêu chí trường học an toàn phòng chống dịch Covid -19. Bản cam kết phải nạp về phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chỉ đạo.



Giáo viên các trường tham gia vệ sinh để phòng chống dịch Covid -19. Ảnh: Mỹ Hà

Song song với đó, các trường mầm non làm tốt công tác tư vấn, tuyên truyền để phụ huynh, người chăm sóc trẻ phối hợp trung thực để khai báo lịch sử tiếp xúc dịch tễ, tình trạng sức khỏe của trẻ. Nhà trường không được chăm sóc trẻ đang trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly hoặc có các biện pháp lâm sàng như sốt, ho, khó thở. Đồng thời giáo viên, nhân viên đi về từ các địa phương có dịch không được bố trí nhiệm vụ.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng và chủ cơ sở giáo dục mầm non phải báo cáo với Phòng Giáo dục & Đào tạo và tạm dừng ngay các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non nếu xuất hiện ca nhiễm tại cộng đồng tại địa bàn nơi trường đứng chân hoặc có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.