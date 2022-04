Nghệ An: Chơi ‘liêng’ ăn tiền, 9 đối tượng bị công an xã bắt quả tang

Vào lúc 16h30 phút, ngày 07/4/2022, Công an xã Nam Lĩnh đồng chủ trì với Công an xã Nam Xuân và Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nam Đàn đã phát hiện, bắt quả tang 01 vụ, 09 đối tượng về hành vi đánh bạc