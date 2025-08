Thời sự Nghệ An chốt mốc bàn giao mặt bằng đường sắt tốc độ cao trước tháng 12/2026, dự kiến xây dựng 30 khu tái định cư Nghệ An đang tăng tốc triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với mục tiêu cơ bản hoàn tất trước tháng 12/2026.

Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án và khai thác hiệu quả quỹ đất vùng phụ cận ga đường sắt trên địa bàn.

Minh họa ga Vinh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao. Ảnh: Gemini

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng và phối hợp triển khai thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh khai thác quỹ đất vùng phụ cận ga đường sắt để tạo nguồn lực phát triển.

Theo kế hoạch, Nghệ An phấn đấu hoàn thành các thủ tục khởi công ít nhất 1 khu tái định cư trước ngày 19/8/2025; hoàn tất cơ bản các khu tái định cư trong tháng 10/2026; bàn giao cơ bản mặt bằng cho chủ đầu tư trước tháng 12/2026 để đảm bảo điều kiện khởi công và triển khai xây dựng dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là công trình hạ tầng quốc gia trọng điểm, có tổng chiều dài 1.541 km, trong đó đoạn đi qua Nghệ An dài 85,5 km.

Dự án này ảnh hưởng trực tiếp tới 38 cụm dân cư, với khoảng 2.150 hộ dân có đất ở trong phạm vi GPMB, trong đó có 1.942 hộ phải bố trí tái định cư.

Để phục vụ công tác bố trí tái định cư, Nghệ An dự kiến đầu tư khoảng 30 khu tái định cư, với tổng diện tích hơn 102 ha và tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng.

Kế hoạch của UBND tỉnh quy định rõ trách nhiệm, lộ trình triển khai của các sở, ban, ngành, địa phương nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất, đồng bộ trong thực hiện công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua tỉnh.

Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để kết nối, điều phối và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh trong suốt quá trình triển khai Dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực về công tác GPMB, chủ trì hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác GPMB và rà soát về đất đai đảm bảo đồng bộ, kịp thời, theo đúng yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 30/6/2025 đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các Phó Trưởng ban còn lại là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giao thông làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Song song với giải phóng mặt bằng, Nghệ An cũng đặt mục tiêu tối ưu hoá khai thác quỹ đất vùng phụ cận các ga đường sắt để tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, dịch vụ.

Các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao để vừa đảm bảo tiến độ GPMB, vừa nghiên cứu phương án quy hoạch, phát triển không gian đô thị gắn với ga đường sắt hiện đại trên địa bàn tỉnh theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).