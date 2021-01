Nghệ An chủ động nguồn hàng phục vụ thị trường tết

Đến thời điểm này, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi... trên địa bàn tỉnh đã xây dựng xong kế hoạch và hàng hóa đang tập kết về tại các điểm kinh doanh; nguồn hàng hóa phục vụ tết tăng gấp 2 - 3 lần so với tháng thường.Giám đốc một siêu thị trên địa bàn thành phố Vinh cho biết: Theo kế hoạch, doanh nghiệp chúng tôi dự kiến doanh số tăng khoảng 30% so với năm ngoái, và để đạt kế hoạch đề ra, chúng tôi sẽ chuẩn bị, dự trữ và cung ứng hàng hóa cho 2 tháng trước và sau tết với số lượng tăng trên 50%, tổng giá trị hàng hóa khoảng 50 tỷ đồng. Lý do là số lượng hàng hóa bao giờ cũng nhập về nhiều hơn để dự phòng. Hiện nay hàng hóa đã bắt đầu tập kết, lên kệ phục vụ người tiêu dùng. Theo nhận định bà con trong nước về quê ăn tết sẽ đông hơn mọi năm (vì dịch bệnh nên trong năm không về).