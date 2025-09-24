Kinh tế Nghệ An chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông Chiều 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An có công văn số 11, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, cơn bão có tên quốc tế là BUALOI đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Phi-líp-pin; hồi 07h00 ngày 24/9/2025, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc, 132,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Vị trí và đường đi bão BUALOI đang hướng vào Biển Đông



Thực hiện Văn bản số 04, ngày 24/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã ven biển; các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến bão đến cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.