Thứ Bảy, 4/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo gây mưa lớn trên diện rộng

Phú Hương 04/10/2025 15:19

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, ngày 4/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 49/BCH-CCTL về việc chủ động, tập trung ứng phó cơn bão số 11.

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 07 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Từ ngày 06/10 đến hết đêm 07/10, ở địa bàn tỉnh Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến: từ 70-150mm, riêng vùng Tây Bắc Nghệ An có nơi trên 250mm như Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Châu Bình…

2 ảnh bão 11
Mắt bão số 11 (bão MATMO) qua ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công văn số 49/BCH-CCTL. Theo đó, đề nghị UBND các phường, xã và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Đối với tuyến biển: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và kêu gọi về nơi tránh trú an toàn. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 16,0-22,0N; Kinh tuyến 110,0-119,0 E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo);

Đồng thời, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển;

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền: Tiếp tục khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông do ảnh hưởng bão số 10, đảm bảo duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Đặc biệt, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Kiểm tra, rà soát phương án, đảm bảo an toàn công trình đê điều, các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước.

Các Công ty Thủy lợi, Thủy điện vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi để dành dung tích đón lũ theo quy định; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du.

Khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”;

Tổ chức phân luồng, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn;

Tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước do mưa lũ bão số 10, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, đồng thời thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, mưa lớn theo quy định.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lớn diện rộng.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (Qua Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ

CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG ở Nghệ An từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10

CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG ở Nghệ An từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc

Bão số 11 di chuyển nhanh và khó có khả năng giảm cường độ, tuyệt đối không được chủ quan

Bão số 11 di chuyển nhanh và khó có khả năng giảm cường độ, tuyệt đối không được chủ quan

Đọc tiếp

Khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ

CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG ở Nghệ An từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10

CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG ở Nghệ An từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc

Bão số 11 di chuyển nhanh và khó có khả năng giảm cường độ, tuyệt đối không được chủ quan

Bão số 11 di chuyển nhanh và khó có khả năng giảm cường độ, tuyệt đối không được chủ quan

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo gây mưa lớn trên diện rộng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO