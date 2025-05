Kinh tế Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lớn Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm).

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Trên địa bàn Nghệ An có nhiều tràn qua đường, dễ ngập nước khi có mưa to. Ảnh tư liệu

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của thời tiết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại... Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi... trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lụt, hạ du các hồ chứa.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập sâu để chủ động phòng tránh, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Tổ chức kiểm soát, hướng dẫn giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ, nhất là việc đi lại qua ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, khu vực ngập sâu.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Văn phòng thường trực)./.