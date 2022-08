Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lớn, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

(Baonghean.vn) - Dự báo, từ chiều tối hôm nay (11/8) đến ngày 12/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, sáng 11/8 áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền và suy yếu; dự báo từ chiều tối 11/8 đến 12/8 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Để chủ động ứng phó với mưa to, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố Vinh thực hiện nghiêm túc Công điện số 23/CĐ-QG; số 24/CĐ-QG ngày 9/8/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Công điện số 05/CĐ-BCH ngày 9/8/2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Thường xuyên theo dõi các bản tin về diễn biến thiên tai, thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh.

Sẵn sàng phương án di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí xung yếu. Chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát, khơi thông các dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông, suối, kiểm tra rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện để đảm bảo an toàn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cũng đề nghị đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.