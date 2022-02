Nghệ An chủ động xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn, an ninh hàng không

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khai mạc Hội nghị tổng kết an toàn, an ninh hàng không năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh chụp màn hình: Nguyễn Hải

Mở đầu hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Ủy ban An ninh hàng không quốc gia phát biểu khai mạc, trên cơ sở điểm qua tình hình vận tải hàng không trong năm 2021 quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trên tinh thần tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành và địa phương có sân bay hàng không đề xuất các giải pháp cụ thể, dự liệu các tình huống để ứng phó với các nguy cơ có thể xảy ra.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác an toàn, an ninh hàng không năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tiếp đó, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã nêu lên một số đặc điểm, tình hình vận tải hàng không trong nước và quốc tế, các vấn đề về an ninh hàng không phức tạp nổi lên kèm theo các yêu sách về lãnh thổ dẫn đến thiết lập vùng cấm bay, diễn tập quân sự; xu hướng cạnh tranh tạo ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế; tình hình dịch Covid-19 và các biến chủng mới đã ảnh hưởng rất lớn khiến doanh thu vận tải hàng hóa và lượt hành khách đi lại giảm mạnh.

Năm 2021, cả nước xảy ra 414 vụ vi phạm quy định đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, giảm so với cùng kỳ năm trước, các vụ việc được xử lý kịp thời và ít gây thiệt hại; ngày càng có nhiều thiết bị, phương tiện không người lái đưa hoạt động uy hiếp đến hoạt động đảm bảo hàng không. Những tháng gần đây, mặc dù Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã có một số giải pháp tháo gỡ nhưng vận tải hàng không vẫn khó khăn và nhiều vấn đề mới đặt ra. Bước sang năm 2022, Chính phủ đã có một số kế hoạch diễn tập đảm bảo an ninh, an toàn hàng không nhưng do diễn biến dịch phức tạp nên chưa thể triển khai.

Nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh làm thủ tục check-in vé cho khách lên máy bay. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Nghệ An, năm 2021 cùng với triển khai các quy định và giải pháp về đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, UBND tỉnh đã có một số biện pháp chỉ đạo đối với Cảng hàng không quốc tế Vinh đảm bảo an toàn phòng dịch, hạn chế các nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Cụ thể, trong năm, lực lượng chức năng tỉnh đã phối hợp xử lý 1 vụ hành khách gây rối trên tàu bay, 4 vụ hành khách gây rối tại Cảng, 13 vụ dẫn giải tội phạm qua đường hàng không, 2 vụ hành khách sử dụng giấy tờ không hợp lệ, 11 vụ liên quan đến an toàn hàng không trên đường băng.