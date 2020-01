Nghệ An: Chủ salon tóc bị phạt nặng vì thông tin sai sự thật trên mạng Facebook

Trần Văn Tài làm việc với cơ quan chức năng sáng ngày 3/1/2020. Ảnh: Quốc Sơn

Sáng 3/1/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An triệu tập đối tượng Trần Văn Tài, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Long (Thanh Chương), tạm trú xóm 3, xã Nghi Phú (TP.Vinh). Trần Văn Tài là chủ tài khoản Facebook cá nhân có tên “Hair Salon Trần Tài 134a, Lý Tự Trọng, Thành phố Vinh”. Tài bị triệu tập vì đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận thời gian gần đây.

Clip Trần Văn Tài làm việc với cơ quan chức năng sáng 3/1/2020

Theo lời khai của Trần Văn Tài, sáng ngày 03/12/2019, Tài đọc được thông tin trên Facebook đăng một nhóm đối tượng mặt đen kỳ bí, có nhiều hành động đáng ngờ tại Hà Nội. Biết thông tin này đang được đông đảo người dân quan tâm, theo dõi nên Tài đã copy nội dung, hình ảnh, video trên mạng xã hội, rồi chỉnh sửa và thêm vào nội dung khẳng định rằng Tài đã “nhìn” thấy trên tuyến đường 3-2 (tức Đại lộ Lênin - Tp.Vinh), sau đó đăng tải lên trang Facebook “Hair Salon Trần Tài 134a Lý Tự Trọng Tp Vinh”.

Trần Văn Tài đã vi phạm Luật An ninh mạng và bị cơ quan chức năng xử phạt. Ảnh: Quốc Sơn Thông tin do Tài đăng tải đã có 5.000 lượt like (thích), hàng ngàn comment (bình luận) và hơn 2.400 lượt chia sẻ, gây hoang mang dư luận.



Sau khi dư luận phản ánh và qua theo dõi, rà soát trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện 5 trang Facebook trong thời gian từ ngày 03 đến 05/12/2019 đã đăng tải thông tin xuất hiện nhóm đối tượng mặt đen kỳ bí có nhiều hành vi đáng ngờ hoạt động tại Nghệ An, trong đó có Facebook là “Hair Salon Trần Tài 134a Lý Tự Trọng, Tp Vinh". Tập trung xác minh, nắm tình hình dư luận, phản ánh của quần chúng tại các địa điểm mà một số trang Facebook cho rằng nhóm đối tượng ăn xin “mặt đen kỳ bí xuất hiện”, kết quả cho thấy hoàn toàn không có đối tượng nào như Trần Văn Tài đã “nhìn thấy”.

Hình ảnh do cơ quan chức năng bằng các biện pháp kỹ thuật lưu lại và in sao từ tài khoản Facebook “Hair Salon Trần Tài 134a Lý Tự Trọng, Tp Vinh". Trần Văn Tài là chủ tài khoản của trang Facebook này. Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Văn Tài thừa nhận, bản thân không nhìn thấy các đối tượng ăn xin mặt đen kỳ bí tại TP. Vinh. Mục đích, động cơ đăng tải của Tài là biết thông tin về nhóm người ăn xin mặt đen kỳ bí đang nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, nên vừa muốn cảnh báo cho người khác, vừa để thu hút sự tiếp cận, tương tác đến trang Facebook của cửa tiệm cắt tóc của mình. Đây chính là đối tượng đã gây hoang mang dư luận trong thời gian qua ở các tỉnh phía Bắc, và được nhiều chủ tài khoản Facebook sử dụng đăng tải lại nhằm thu hút lượt tương tác. Ảnh: Internet. Cùng với Trần Văn Tài, Cơ quan Điều tra cũng tiến hành triệu tập, làm việc với 4 chủ tài khoản Facebook cá nhân khác. Nguyên nhân cũng đăng tải về người đàn ông mặt đen kỳ bí đi ăn xin trên các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.



Theo ông Trần Anh Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, hành vi đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận của tài có khung xử phạt hành chính từ 10-15 triệu đồng; Các hành vi nguy hiểm hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đây là một bài học đắt giá cho những người thiếu hiểu biết luật khi tham gia mạng xã hội.