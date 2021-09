Nghệ An chú trọng sản xuất vụ đông an toàn và hiệu quả

Sáng 8/9, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh - Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả sản xuất vụ đông 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2021. Nghệ An tham gia hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.



Đảm bảo 'chắc ăn' và hiệu quả kinh tế

Năm 2020, diện tích cây trồng vụ đông đạt 375 nghìn ha, giảm 13 nghìn ha do ảnh hưởng của cơn bão số 7 nhưng tổng sản lượng và giá trị sản xuất đều tăng so với vụ đông 2019.



Một trong những nguyên nhân chính giúp tăng giá trị thu nhập cây trồng là do đã có sự chuyển dịch cơ cấu từ cây trồng sản xuất bấp bênh, chịu áp lực về thời vụ, giá trị kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị cao hơn; sản xuất trong nhà màng, nhà lưới gắn với sơ chế, chế biến đảm bảo an toàn VSTP, có thị trường đầu ra ổn định, trồng rải vụ đã góp phần tăng giá bán sản phẩm. Nhiều địa phương đã có những cơ chế chính sách hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất theo mô hình tập trung liên kết sản xuất chuỗi có vai trò trong sản xuất và tiêu thụ nông sản...

“Năm nay, dự báo sản xuất tại Trung Quốc bị giảm do nhiều nguyên nhân, vừa dẫn đến nhu cầu nhập khẩu có thể tăng cao vừa giảm sức cạnh tranh của nông sản Trung Quốc tại các thị trường khác. Đó là cơ hội để chúng ta mở rộng diện tích, tăng giá trị sản xuất vụ đông” - Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nêu rõ. Tuy nhiên, các địa phương cần có phương án phù hợp để khắc phục các khó khăn như diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu cực đoan; Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến sản xuất, thu hoạch, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm...

Không sản xuất bằng mọi giá, nhưng phải bằng mọi cách

Báo cáo tại hội nghị sáng nay, Nghệ An thông tin: Vụ đông 2020, toàn tỉnh gieo trồng hơn 33.400 ha; sản lượng đạt trên 264.600 tấn. Sản xuất đã chuyển từ số lượng sang chất lượng, chú trọng sản xuất an toàn, hình thành các vùng sản xuất tập trung; nhiều mô hình liên kết chuỗi đạt hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh có 157 nhà lưới, nhà màng với tổng diện tích 25,77 ha. Đặc biệt có trên 5.000 ha ngô sinh khối được Tập đoàn TH Truemilk, Vinamilk liên kết bao tiêu sản phẩm.Cùng với góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản lượng lương thực , sản xuất vụ đông 2020 mang lại giá trị kinh tế hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 31,6 % so với vụ đông 2019.