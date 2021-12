Nghệ An chuẩn bị 5 kịch bản ứng phó với bão Rai sắp vào biển Đông

Trên cơ sở thông tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật và dự báo tình hình hướng đi của bão, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã phát biểu đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các Bộ, ngành địa phương trong việc chủ động ứng phó với bão Rai. Tuy vậy, Phó Thủ tướng cũng lưu ý đây là bão mạnh, diễn biến phức tạp, xuất hiện vào cuối năm nên dễ dẫn đến tâm lý chủ quan. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi diễn biến, thông tin kịp thời về bão. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn quốc gia và các địa phương ven biển cần chủ động sẵn sàng các phương án ứng cứu, cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản cho người dân khi bão vào đất liền.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, phát biểu họp trực tuyến với các địa phương và đơn vị ven biển. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Nghệ An, để chủ động ứng phó với bão, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan, các huyện ven biển theo dõi sát diễn biến của bão Rai. Nghệ An hiện có 3.500 phương tiện tàu thuyền và 2.700 lồng bè nuôi trồng thủy sản các loại. Đến chiều 17/12, vẫn còn 436 tàu thuyền cỡ nhỏ của bà con đang hoạt động trên biển.