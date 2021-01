Nghệ An chuẩn bị 8 khu cách ly sẵn sàng đón công dân về nước dịp Tết

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (12 và 13/1), đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và các chốt phòng, chống dịch Covid -19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn.

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 2/12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà động viên các sinh viên Lào đang thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An.